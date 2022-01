Bilancio positivo per Alpipan. L’azienda specializzata nei prodotti senza glutine parte del Gruppo Bauli ha infatti chiuso l’esercizio 2020/21 con risultati in forte crescita, registrando un fatturato di 10,2 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto all’esercizio precedente.

Nel corso del 2021 l’occupazione è aumentata del +17,2%, una percentuale destinata a crescere in vista dell’apertura del nuovo stabilimento ad Altopascio, con un’attenzione particolare alla parità di genere: la presenza di donne all’interno dell’azienda si attesta a quota 57%. Grazie anche al lancio di due nuove gamme di prodotti dolci e salati a marchio Bauli e Doria che nel corso del 2021 hanno servito oltre mille punti vendita in tutta Italia, Alpipan si è posizionata tra i player senza glutine maggiormente distribuiti nelle farmacie, parafarmacie e negozi specializzati, consolidando la propria vocazione a soddisfare le esigenze di persone celiache, intolleranti, allergiche o affette da patologie metaboliche.

“A diciotto anni dalla nascita della nostra azienda abbiamo molto di cui essere orgogliosi – commenta Pierluigi Rumbo, amministratore delegato di Alpipan -. Io e mio cugino Alberto Gori, direttore operativo di Alpipan, abbiamo fondato Alpipan raccogliendo l’eredità della nostra famiglia, legata per tre generazioni alla produzione del pane sempre ad Altopascio, un territorio storicamente caratterizzato dalla tradizione dell’arte bianca. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita straordinario, generando un impatto positivo sull’occupazione e sull’indotto locale e diventando il punto di riferimento di numerosi marchi che distribuiscono prodotti gluten free nei principali mercati europei e americani. Dal 2018 siamo felici di far parte del Gruppo Bauli, una tappa fondamentale della nostra crescita che ci ha consentito di rafforzare ancora di più la tradizione del pane di Altopascio e di portare quotidianamente, grazie ai marchi Bauli e Doria, prodotti gustosi e senza glutine sulla tavola degli italiani. E oggi premiamo sull’acceleratore con l’apertura del nuovo stabilimento produttivo”.

I lavori per il nuovo stabilimento, ufficialmente iniziati nel 2021, sono volti a riqualificare un polo già esistente grazie a numerose iniziative di efficientamento energetico, innovazione tecnologica e miglioramento degli spazi dedicati ad accogliere sia gli uffici che i laboratori per la ricerca e sviluppo dell’azienda. Attraverso un investimento di 12 milioni di euro, il nuovo sito, moderno e all’avanguardia, consentirà all’azienda di quintuplicare la propria capacità produttiva con impianti all’avanguardia capaci, per la loro flessibilità, di gestire nuove categorie di prodotti senza glutine o aproteici.