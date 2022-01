Azioni e Bitcoin: gli strumenti finanziari per investire in Borsa

Azioni e Bitcoin sono gli strumenti finanziari utili per fare investimenti. Sebbene si tenda a identificarli come uguali, tali strumenti, invece, differiscono sotto vari aspetti. Soltanto l’occhio esperto sa distinguerli e sfruttarli a proprio vantaggio.

E chi non ne sa nulla? In questo caso non c’è da preoccuparsi, perché ci pensa il portale Investire in Azioni. L’approfondimento che segue, infatti, è dedicato al settore riguardante Azioni e Bitcoin, di cui tanto si parla.

È naturale che ogni novità susciti interesse. E quando un’idea originale porta guadagno, ecco che essa desta stupore. In una realtà che insegue i soldi, tutti prefissano il profitto quale meta da raggiungere, ad ogni costo. E infatti il costo esiste eccome.

Dunque, per evitare errori grossolani o peggio ancora, perdere i propri risparmi, è bene informarsi. Leggendo questo approfondimento, vi si trovano nozioni e consigli utili. Buona lettura!

Azioni e Bitcoin: ecco i principali titoli quotati

Azioni, Bitcoin, Borsa, titoli, broker forex… e la lista si allunga. Tutti termini che, letti così, confondono gli investitori, soprattutto alle prime armi. Ciò che non si conosce spaventa sempre un po’. Ma non troppo.

Si può investire in Azioni e Bitcoin? L’investimento comporta dei rischi? Ci sono differenze? Le domande che sorgono sono naturali. Ogni persona di buon senso se ne pone comunque qualcuna. Innanzitutto, i parametri di investimento su Azioni differiscono da quelli su Bitcoin.

Normalmente, la scelta di investire sulle criptovalute deve tener conto della tendenza ad una maggiore volatilità. Quando un investitore può sentirsi al sicuro? Investendo sui titoli azionari a larga capitalizzazione. In tal caso, l’azzardo risulta di gran lunga inferiore. Tuttavia, i rischi si corrono sempre.

Quali sono, allora, i principali titoli azionari quotati? Se ne distinguono, in particolare, tre:

Tesla Microstrategy Coinbase.

Tesla: l’azienda proiettata nel futuro

Tesla è il più importante produttore di automobili elettriche, fondato da Elon Musk. L’inventore si è sempre espresso a favore delle criptovalute. Di fatto, Musk ha persino dichiarato di possedere Bitcoin.

A prova di ciò, Tesla accetta i pagamenti in Bitcoin dal 2021, per vendere agevolmente le proprie vetture. Poco tempo dopo, però, l’azienda cambia idea. Per quale ragione? Musk sostiene che le criptovalute sono degli agenti inquinanti. Quindi, il loro utilizzo va limitato o tenuto sotto controllo.

Successivamente, però, Musk ci ripensa di nuovo. Egli afferma che le aziende stanno modificando il loro atteggiamento, rivelandosi più ecologiche. Così, Tesla riprende ad accettare i pagamenti in Bitcoin.

Microstrategy: l’identità americana della business intelligence

Microstrategy è un’azienda a stelle e strisce, specializzata in:

Business intelligence

Sviluppo di software.

Microstrategy non ha mai disdegnato i Bitcoin, vedendo in essi una cospicua fonte di guadagno. Infatti, l’azienda risulta essere quella che ne possiede di più. Nel 2021, Microstrategy arriva a possedere oltre 105 mila unità Bitcoin. Un’azione della Microstregy vale più di 600 dollari. Ciò vuol dire che la sua capitalizzazione è di ben sei miliardi di dollari.

Coinbase: la piattaforma regina di Bitcoin e Criptovalute

Coinbase debutta in Borsa nel 2021. Il suo successo è dovuto al fatto di essere una piattaforma di cambio sia per bitcoin che per criptovalute. Ovviamente, il prezzo delle azioni dipende dall’andamento del bitcoin, poiché tali fattori sono interconnessi.

Il guadagno di Coinbase dove sta? Nei volumi scambiati all’interno della piattaforma. In altre parole, un investimento con azioni Coinbase mira ad incrementare lo scambio di monete virtuali.

Azioni e Bitcoin a confronto nella negoziazione

Si possono negoziare tanto le azioni quanto i bitcoin, ma prestando attenzione ai loro mercati. Nel caso delle azioni, esse vengono gestite sulle Borse regolamentate. Quindi, vi sono regole precise e orari da rispettare.

Mentre il bitcoin è soggetto a furti ed è anche in balìa dei pirati informatici. In questo caso, il problema di fondo è la chiarezza. A parte i propri dati sensibili a rischio, bisogna anche considerare due fattori fondamentali:

Minori garanzie Indice di fallimento.

Comunque sia i bitcoin sia le criptovalute si possono comprare o vendere su diversi Exchange. Non vi sono limitazioni agli orari, poiché le negoziazioni avvengono 24 ore su 24.

Investire in Azioni approfondisce le nozioni su Azioni e Bitcoin

Il trading online, nonché tutto ciò che riguarda l’universo degli investimenti in borsa, forex o criptomonete, è una disciplina assai complessa e dalle mille sfaccettature. Proprio in virtù di questo aspetto, Investire in Azioni ha predisposto una squadra composta dalle migliori penne.

Con quale obiettivo? Al fine di creare contenuti di interesse per i lettori. Grazie agli approfondimenti tematici, si potranno chiarire le dinamiche del trading ed aiutare gli investitori a prendere le giuste decisioni.

Quali argomenti approfondisce il portale Investire in Azioni? I seguenti:

Corsi di formazione gratuiti sugli investimenti

Negoziazioni in Borsa

Titoli azionari

Criptovalute

Modalità e criteri di apertura di un conto operativo

Migliori piattaforme sulle quali operare.

Infine, non esiste che l’imbarazzo della scelta. Non quello del dubbio, per fortuna! Si raccomanda sempre prudenza e buona volontà. Auguri!