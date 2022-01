Körber, l’area business tissue cresce del 10%

Una crescita del 10% e importanti sviluppi in mercati come Cina, America Latina e Africa. Questi in sintesi i risultati 2021 di Körber Business Area Tissue.

Un traguardo significativo in un settore che si è evoluto in modo diversificato durante la pandemia: da una parte l’aumento della materia prima e dell’energia, dall’altra la nascita di opportunità legate, ad esempio, allo sviluppo nel campo dell’e-commerce e dei prodotti ecosostenibili.

“I nostri clienti stanno subendo fortissime pressioni – commenta Oswaldo Cruz Jr. Chief executive officer Körber business area tissue -. Certamente vi è una grande richiesta di prodotti tissue, ma a causa dell’aumento dei costi, si è ridotta la loro marginalità. È importante rispondere quindi ai bisogni non solo in termini di velocità, soluzioni tecnologicamente avanzate e di servizio, ma anche attraverso un approccio integrato per contenere i costi. Per questo motivo, per reagire agli sviluppi del mercato e alle esigenze dei clienti Körber Business Area Tissue si sta evolvendo da semplice fornitore di macchinari a partner strategico che fornisce soluzioni più ampie come l’ecosistema Körber in cui alle competenze nel converting e nel packaging si aggiungono quelle di altre business aree del Gruppo come ad esempio la Supply Chain, con la logistica d’avanguardia, oppure la tecnologia cloud-based e software avanzati guidati da AI della Business Area Digital. A questa nuova visione si integrano le caratteristiche che hanno reso in questi anni Körber l’unico fornitore realmente integrato e globale con un esclusivo portfolio di prodotti sul mercato e una presenza globale”.

“Think globally, act locally per noi non è uno slogan – continua Mauro Luna, Chief Sales and Marketing Officer Körber Business Area Tissue -. La nostra grande forza è stata sempre di avere un portfolio talmente ampio che ci permette di rispondere a qualunque tipo di esigenza. In Cina per esempio si privilegia la praticità del prodotto, senza anima né foro centrale, per questo abbiamo tecnologie come Solid, negli Stati Uniti preferiscono prodotti voluminosi, per questo abbiamo Perini Constellation, che realizza rotoli uniformi e morbidi a velocità molto elevate”.

All’ampiezza di gamma si unisce anche la presenza diretta in tutto il mondo: oltre headquarter toscano con gli stabilimenti di Lucca, Porcari e Bologna, ci sono stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, in Brasile, in Cina e uffici in Giappone per un totale di oltre 1200 persone impiegate. Questo permette all’azienda di avere una notevole forza di vendita e un numero di tecnici in tutto il mondo che possono rispondere alle richieste dei clienti in modo rapido e puntuale.

“Questa organizzazione è fondamentale anche per lo sviluppo di nuovi prodotti – spiegano ancora dalla Korber -. In Cina, per esempio, fibre alternative alla cellulosa come il bambù o il grano sono già utilizzate da tempo. Körber Business Area Tissue adatta e offre il know-how acquisito lavorando con queste fibre alternative facilmente per altri mercati. Altro elemento chiave che nel 2021 ha permesso all’azienda di supportare i clienti nel superare le loro sfide e raggiungere i loro obiettivi di Overall Equipment Effectiveness è stata sicuramente l’innovazione, che non è mai fine a sé stessa, ma mira sempre ad aumentare l’efficienza produttiva o a supportare i clienti nello sviluppo di nuovi business, come l’e-commerce”.

“Quest’anno sono tre le innovazioni chiave che abbiamo presentato e che segneranno il nostro sviluppo per i prossimi anni – conclude infine Luca Frasnetti Chief Technology Officer Körber Business Area Tissue -. Warm-up Contactless, una breakthrough innovation che utilizza l’induzione per la goffratura, Casmatic Zephyrus che permette di sviluppare e aumentare il business legato all’e-commerce in modo semplice, veloce e personalizzato e i Sam, veri e propri supervisori di produzione in cui identifica in tempo reale ogni possibile deviazione da quanto stabilito ed eventualmente prende decisioni appropriate nei limiti precedentemente stabiliti, indipendentemente dal livello di competenze dell’operatore”.