Le risorse del Pnrr a sostegno delle Pmi al centro del webinar organizzato da UniCredit

Le risorse del Pnrr a sostegno delle Pmi. È questo il titolo del webinar organizzato da UniCredit, Aac Consulting e Simest Gruppo Cdp in programma giovedì (3 febbraio) alle 17,30.

L’incontro formativo e gratuito è dedicato alle imprese di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “Le risorse del Pnrr rappresentano un’opportunità di crescita fondamentale per il nostro Paese – spiegano gli organizzatori -. Una leva che non può prescindere dallo sviluppo delle Pmi in ottica di sostenibilità, digitalizzazione e rilancio della competitività”.

Per partecipare ai webinar basterà iscriversi dal sito web (clicca qui). Durante l’appuntamento saranno approfonditi gli aspetti legati ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Pnrr a cura di Simest spa, le soluzioni UniCredit a supporto della transizione 4.0 a cura di UniCredit e UniCredit Leasing e la gestione dei progetti a cura di Aac Consulting Srl società benefit.

In chiusura, un confronto sulle sfide e sugli obiettivi legati al successo del Pnrr, che vedrà partecipare Carlo de Simone, Responsabile Indirect Channels, Simest spA; Fabio Merante, Marketing Corporate Italy UniCredit; Pio Guenzi, Referente Agevolato UniCredit Leasing; Armando Caroli, Advisor AAC Consulting Srl SB. L’incontro sarà moderato da Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Centro nord UniCredit.