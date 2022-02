Come mantenere le tue coordinate bancarie e le tue finanze più sicure online

Oggi giorno aprire un conto on line in pochi clic e gestire le proprie spese e acquisti su internet è alla portata di tutti; infatti, sia ragazzi che adulti utilizzano carte di debito o credito.

Naturalmente per aprire un conto online è sempre necessario innanzitutto registrarsi sul sito home banking della banca scelta e procedere con l’inserimento di tutti nostri dati richiesti: dal nome e cognome, residenza, data di nascita, domanda segreta, sesso, lavoro/professione che si svolge, indirizzo e-mail e indirizzo pec se disponibile.

È pur vero che i dati rientranti in particolari categorie cosiddette “sensibili”, cioè quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale non vengono richiesti ma è molto semplice desumerli o estrapolarli una volta date le informazioni precedentemente menzionate.

A differenza dei dati sensibili che rientrano in questo ultimo elenco ben definito, i dati personali richiesti per la gestione del conto online e della carta di credito sono considerati dati personali davvero importanti, soggetti sempre più sovente ad attacchi improvvisi di criminali informatici, hacker che tentano di intercettare tali informazioni per compiere operazioni anche bancarie a discapito del legittimo intestatario.

Infatti, si sente spesso sempre più parlare di e-mail truffa, virus informatici, ransomware, furti di identità digitale, riscatti online.

Gli attacchi ransomware sono sempre più comuni oggigiorno non solo nei confronti di persone ma anche e soprattutto nei confronti delle aziende europee e americane: basta ricordare alcuni episodi dove queste imprese sono cadute vittime di questo tipo di attacchi.

Ormai i cybercriminali non si fanno scrupoli ad attaccare dal semplice utente, alle aziende di qualsiasi dimensione e settore.

Fatte queste oggettive considerazioni, tuttavia il tema è abbastanza delicato e abbraccia varie sfaccettature del mondo di internet e della sicurezza e trattamento dei dati degli internauti, gestire un conto online e ricordarsi ogni volta PIN e password non è così agevole: spesso si dimentica la password o il PIN ovvero l’indirizzo e-mail associato, o la password dell’account online.

Un gestore delle password aiuta molto nella gestione delle password e degli account online e soprattutto tiene al sicuro in una cassaforte digitale le nostre credenziali per accedere al conto online o alla carta di credito sicché, fare acquisti online è più sicuro e piacevole.

Questo programma in pratica è capace di creare password casuali ad elevata sicurezza per tutti i siti Web e le applicazioni che si usano in rete per poi conservarle in una cassetta di sicurezza protetta disponibile su tutti i dispositivi che si posseggono come tablet, smartphone e computer, indipendentemente dal sistema operativo adottato da essi (iOS e Android).

Utilizzare un gestore delle password anche negli uffici o nelle aziende per la gestione della contabilità, dei pagamenti, entrate/spese, significa che ogni dipendente ottiene una cassetta di sicurezza privata e crittografata per la conservazione e la gestione di password, credenziali, file e dati riservati dei clienti.

Truffe online con le coordinate bancarie

Quando facciamo acquisti e pagamenti attraverso il nostro conto online spesso ci si chiede se è possibile subire truffe se una persona scorretta, conosce le coordinate bancarie e il nominativo del correntista – ovvero se è possibile risalire al numero di conto e al nominativo del correntista dall’Iban.

Considerato che Internet ha reso tutto molto più fluido e veloce perché bastano pochi click per effettuare un ordine e per disporre il pagamento di somme di danaro anche molto ingenti il problema da porsi, consiste nel fatto che, per compiere queste operazioni quasi sempre occorre fornire i propri dati personali: che fine fanno questi dati?

La sicurezza dei nostri dati online è sempre importante, non è più possibile non tenerne conto anche se tutto questo complica abbastanza la vita nelle procedure online: non si può più sottovalutare il fatto che mentre l’ascesa dello shopping online e delle operazioni bancarie ha reso la vita più facile, ha anche reso molto più semplice condurre le frodi.

In situazioni di rischio un hacker può sfruttare alcuni dei nostri dati per poter accedere alle nostre finanze personali semplicemente rubando il nostro nome utente e password, mentre attraverso un software di gestore delle credenziali i nostri dati rimarranno sempre crittografati e per i criminali informatici sarà sempre più difficile accedervi perché dovrà comunque prima decrittografarle per accedervi.