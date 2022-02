Cromology premia con mille euro i propri dipendenti

Un segnale di ottimismo e di speranza arriva da una azienda in provincia di Lucca, in un periodo difficile come questo dove l’aumento generalizzato delle materie prime, le difficoltà di approvvigionamento, le necessità di aumentare i prezzi di vendita e le limitazioni sanitarie hanno contribuito a indebolire l’intera filiera industriale.

Cromology, leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia in Italia, distribuirà ai propri dipendenti un premio di 1.000 euro confermando la tendenza di crescita produttiva.

L’azienda non è nuova a queste azioni di positività: già lo scorso anno i dipendenti di Cromology avevano ricevuto un altro premio in busta paga perché – spiega l’azienda – l’impegno e la costanza dei collaboratori sono stati un fattore cruciale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali

Una azienda lucchese sana, dunque. Si avvale infatti di 300 collaboratori, due siti produttivi all’avanguardia di 80.000mq e un HUB logistico di 45.000mq.

Cromology Italia si distingue anche per competitività internazionale: fa parte del gruppo Cromology player a livello mondiale, detiene posizioni di leadership nei maggiori mercati del Sud Europa.

E sempre in un ’ottica di crescita, Cromology inizierà presto una nuova fase del suo sviluppo con il suo nuovo azionista Dulux Group Limited, una controllata al 100% di Nippon Paint. L’ambizione di Dulux Group è fare di Cromology la sua piattaforma di crescita per l’Europa occidentale.

Una azienda che si è sempre impegnata anche nel fronte della sostenibilità, e che ha da sempre come asse portante la sicurezza e il sostegno verso i propri dipendenti e collaboratori: valore che in questo contesto assume un significato ancora più forte e determinante.