Confartigianato alza la voce: “Sbloccare subito la cessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi”

Sbloccare subito la cessione dei crediti: lo chiede a gran voce Confartigianato Lucca.

“L’articolo 28 del decreto Sostegni Ter – dice l’associazione di categoria – deve essere immediatamente modificato. L’introduzione del divieto di cessione multipla dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi ha già avuto un effetto devestante sul mercato: le imprese risultano essere disorientate ed il settore edile si sta bloccando, e anche la filiera annessa risulta essere compromessa. È incredibile come per colpa di qualcuno ci rimettano sempre le aziende oneste, che hanno operato correttamente, barcamenandosi in questi mesi già tra non poche normative e procedure per la cessione del credito”.

“Molte di loro – dice ancora la nota – ora si trovano a dover dire ai loro clienti che non possono più fruire delle agevolazioni, attraverso lo sconto in fattura o l’acquisizione del credito direttamente dal consumatore e che ora si trovano impossibilitati, a loro volta, a cedere il credito, con negative ripercussioni sui flussi di cassa, sulla programmazione anche delle attività. Ci sono infatti persone che non potendo detrarre interamente tali somme in sede di compilazione del 730 o del modello unico in quanto superiore all’Irpef che dovrebbero versare, rinunciano a fare queste operazioni. Quindi, come al solito verrà premiato chi più ha, cioè chi ha guadagni alti. Ci saranno così imprese che avevano lavoro per svariati mesi, se non tutto l’anno e che dovranno ricercare altre commesse e licenziare il personale in esubero anziché assumere come è stato in questi mesi”.

“Segnaliamo anche – conclude Confartigianato – che limitare a un solo passaggio la cessione del credito dopo lo sconto in fattura, porterà a una riduzione dei soggetti in grado di acquistare i crediti e un possibile aumento di costi e tempi di trasferimento del credito stesso. Confartigianato ha intrapreso sul tema contatti con tutti i gruppi parlamentari e i referenti delle diverse forze politiche affinchè le osservazioni siano oggetto di proposte emendative da presentare nella Commissione Bilancio del Senato a cui è stato assegnato il provvedimento”.

Proprio ieri la presidente di Confartigianato Lucca Michela Fucile, ha inviato al prefetto una lettera dove esterna le preoccupazioni per tali provvedimenti che investono un comparto fondamentale come quello edile.