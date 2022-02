Costo Energia e Gas: cosa si può fare per tenerlo sotto controllo nelle aziende toscane

In queste ultime settimane, in Italia e soprattutto in Toscana, dove la presenza delle piccole e piccolissime imprese è molto alta, il costo dell’energia sembra essere fuori controllo. Chi non ha bloccato i prezzi delle tariffe – seguendo magari i consigli di un consulente energetico, si trova adesso a dover pagare conti molto salati. Ma cosa ci ha portato a questa situazione?

Una risposta ci arriva dai dati di gennaio 2022 provenienti dal Centro Studi di Confindustria. L’impennata dei prezzi del gas naturale sta raggiungendo picchi mai visti prima in tutta Europa, con un rincaro del +723%. E noi italiani con il gas naturale produciamo energia elettrica.

In questo breve articolo andremo dunque ad approfondire le cause che hanno condotto ad uno scenario di costo energia imprese fuori controllo, andando a vedere attraverso quali soluzioni sia possibile uscirne.

In che modo si forma il costo dell’energia per le aziende?

Il prezzo che il singolo imprenditore va a pagare per l’energia si forma attraverso dinamiche per certi versi complesse. Ma non per questo dobbiamo arrenderci e considerare la questione dell’approvvigionamento energetico per i nostri capannoni, per i nostri uffici e per le nostre aziende, come qualcosa di distante, lontano e difficilmente controllabile.

Di base, ci basti sapere che il costo dell’energia è la risultante di una serie di scenari in cui macroeconomia e geopolitica entrano in relazione, dando luogo a differenti dinamiche di mercato. All’origine di tutto c’è sicuramente la geopolitica, l’impatto delle variazioni climatiche, il livello di giacimenti di gas e petrolio, gli accordi internazionali sulle forniture… Poi, si passa agli interessi nazionali, la presa di posizione rispetto al nucleare e alla produzione energetica, la dipendenza dall’estero per gli approvvigionamenti. Così come le scelte dei singoli stati sulla trivellazione per la ricerca di nuovi giacimenti fossili e la spinta alla produzione di energia da fonti rinnovabili nei singoli stati imposta dalla transizione ecologica.

Infine, c’è il mercato, il grande protagonista, in cui si realizza la sintesi delle dinamiche macroeconomiche e delle scelte microeconomiche dei singoli attori che in esso operano (produttori, trader e reseller di energia, imprese, famiglie, regolatori, governo…). Il prezzo dell’energia e del gas delle nostre bollette è infatti determinato a monte da un mercato, a tutti gli effetti, di tipo finanziario. Formatosi in una borsa dell’energia regolata dalle stesse dinamiche che regolano gli altri mercati borsistici.

Quindi, dietro ai rialzi del costo del kilowatt ora e del metro cubo di gas, nelle nostre bollette ci sono dinamiche complesse. Dinamiche spesso difficili da comprendere anche per le persone più esperte in economia. Ma è davvero così? C’è una mano invisibile le cui prossime mosse sono difficili da interpretare e da prevedere? Ci sono meccanismi occulti impossibili da capire? Oppure, informandosi meglio, qualcosa si può fare?

Come abbattere il costo dell’energia elettrica kwh per le piccole aziende toscane

È giusto che il singolo imprenditore si occupi di capire come si genera il prezzo dell’energia?

Come abbiamo detto poco sopra, una serie di differenti condizioni tra domanda e offerta spingono i prezzi in una determinata direzione. Ma il commerciante, il ristoratore, il piccolo imprenditore non hanno certo tempo per studiare e comprendere i movimenti e le oscillazioni del mercato energetico. Non è il loro mestiere. O più semplicemente, il compito di ogni buon imprenditore è quello di contenere i costi, ottimizzando il processo di acquisto e riducendo laddove possibile gli sprechi e i consumi di energia.

A chi affidarsi per la valutazione energetica e la sottoscrizione di contratti

Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Là fuori ci sono fior fiore di consulenti energetici – professionisti che da decenni lavorano nel settore. La soluzione al problema del rialzo indiscriminato dei costi energetici è proprio questa: affidarsi a chi sa dove, come e quando andare a comprare l’energia. Non stiamo parlando di arrembanti venditori pronti a farci sottoscrivere, in nome del mercato libero o dell’energia pulita, contratti privi di un vero e proprio ragionamento strategico che metta in sicurezza il proprio business. No, quando il costo dell’energia subisce certe impennate, la situazione è seria. Ci vogliono dei veri e propri esperti di consulenza energetica, in grado di analizzare gli andamenti dei prezzi, affiancarti nelle scelte, prevedendo le tendenze e i cambiamenti.

Imprese toscane: dove è che l’aumento del costo energia elettrica kwh ha avuto maggiore impatto?

In Toscana, il rialzo indiscriminato dei prezzi ha coinvolto direttamente, fra le grandi imprese e le PMI, le aziende più energivore, che utilizzano molto gas. Alcuni settori – come il siderurgico, il comparto delle piastrelle, quello del vetro e quello della carta, hanno risentito maggiormente della mutata condizione dei prezzi dell’energia, entrando in crisi.

Volendo localizzare le aree toscane maggiormente colpite, la crisi sta mietendo vittime nelle province di Lucca, Pistoia e Prato. Le cartiere, le filature, i lanifici, i florovivaisti nella lucchesia, nel pratese e nel pistoiese stanno lanciando segnali da allarme rosso, come sottolinea l’analisi di Giorgio Bernardini per il Corriere Fiorentino su dati di Confindustria.

Un asset strategico quello delle imprese energivore per il sistema Italia, che genera 88 miliardi l’anno di valore aggiunto, creando 350.000 posti di lavoro diretti e 700.000 posti nell’indotto.

Il rischio per queste imprese è di non riuscire più a garantire ai clienti semilavorati e prodotti e aprire per un gran numero di lavoratori la prospettiva della cassa integrazione. Un rischio ulteriore è che rallenti e fermi l’economia circolare: molti dei settori energy intensive sono, infatti, anche riciclatori di rifiuti e di materie prime secondarie.

Guardando ai piccoli, l’onda lunga del rincaro delle bollette si sta facendo sentire in particolar modo nel mondo del commercio. Ed i piccoli esercenti del commercio al dettaglio spesso non sanno come uscirne. Un esempio? Se prima avevi preventivato 10.000 euro complessivi di costi annuali per l’energia, adesso ti devi preparare a far fronte a costi pari a 20.000 euro.

Secondo le proiezioni di Confcommercio-Nomisma di gennaio 2022 , gli aumenti complessivi in ambito gas ed elettricità si riverseranno sulla categoria andando a segnare un +76% di spesa.

Mettere in sicurezza il proprio business con un costo energia elettrica kwh aziende sicuro

Pagare un buon costo medio unitario dell’energia elettrica non è come vincere alla lotteria. Bisogna avere ben chiaro che, per limitare i danni, è necessario agire con tempestività. Cambiare modalità di approvvigionamento, valutare offerte e sottoscrivere nuovi contratti con l’aiuto di un consulente luce e gas .

Il consulente energetico ha una forte esperienza di osservazione del mercato e, a differenza di un semplice venditore, non fa gli interessi di una singola compagnia energetica o di una tipologia di fornitura.

Una consulenza energetica personalizzata, necessaria per poter negoziare ad esempio un prezzo fisso e mettersi al riparo da ulteriori aumenti, si compone sommariamente di queste fasi:

Intervista con la Direzione Aziendale

Ricezione del Mandato

Intervista con il Responsabile Acquisti / Amministrativo

Prima indagine esplorativa ed acquisizione dei dati di consumo

Individuazione del momento migliore e delle migliori condizioni

Comparazione algoritmica e proiezione dei costi

Elaborazione di una strategia personalizzata

Reportistica e consulenza continuativa