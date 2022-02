Perini Navi, Uil: “Bene l’inizio di Costantino, possibili nuove assunzioni nei cantieri”

Dalla mezzanotte di venerdì (4 febbraio) è iniziata la seconda vita dell’azienda Perini Navi. Al timone c’è Giovanni Costantino, amministratore delegato di The Italian Sea Group, attraverso la società controllata al 100 per cento New Sail.

Poche ore di gestione che, tuttavia, per il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi, già lasciano intravedere numerosi segnali positivi: “Già dalla mattina di venerdì qualche lavoratore di Perini era rientrato al lavoro e questa di per sé è già una vittoria. Ci sono state date diverse garanzie a partire dal battente occupazionale: nessun lavoratore sarà licenziato e tutti saranno anzi reintegrati”.

“Non solo. Per i cantieri di La Spezia e Viareggio – prosegue Saisi – potrebbero essere previste anche assunzioni perché ci sono imbarcazioni da completare e altri contratti che andranno in porto nella prossima settimana. Una situazione di crescita e sviluppo che lascia intravedere ottimi spiragli per l’azienda e i lavoratori”.

Difficile fare previsioni a lungo termine ma sul nuovo corso di Perini il sindacato si basa anche sull’esperienza di Nca, dove “Costantino – assicurano – è stato capace di realizzare un piccolo miracolo”. “Se le aspettative sono quelle di The Italia Sea Group – prosegue Saisi – ci aspettiamo buoni risultati. Da quando ha rilevato Nca da 150 dipendenti è passato a oltre 400 quindi i segnali dati in questi anni sono importanti e speriamo che si ripeta anche con New Seal. E sotto il profilo economico e aziendale alla fine non mancano risultati pratici perché ci sono già due imbarcazioni da portare a termine al sito di La Spezia, un contratto da completare a Viareggio e uno che parte nei prossimi giorni sempre su Viareggio. Per ora – conclude il segretario Uil – non possiamo che dare una valutazione positiva a grandi linee sull’operazione portata avanti da Costantino”.