Filbi Uil: “Bene l’accordo tra Cecchini Cuore onlus e Consorzio di bonifica”

Filbi Uil esprime soddisfazione per la stipula della convenzione da parte dell’amministrazione consortile con l’associazione Cecchini Cuore onlus che ha lo scopo di promuovere e coordinare le misure di prevenzione in caso eventi legati a problematiche cardiocircolatorie che si potrebbero verificare all’interno delle strutture consortili.

“Ci preme estendere – si legge in una nota – i complimenti al presidente ed al direttore del Consorzio che hanno recepito in maniera propositiva le sollecitazioni che nei mesi scorsi sono state promosse dalla nostra organizzazione sindacale, da sempre molto attenta agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riteniamo che questo sia un passo importante che va verso il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori addetti al comparto della bonifica e confidiamo che nel più breve tempo possibile la struttura sarà dotata non solo degli strumenti materiali necessari, Dae in primis, ma anche della necessaria formazione per tutto il personale del Consorzio Toscana nord”.