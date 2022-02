A Cromology il Premio Ecodesign degli imballaggi nell\'economia circolare

Si è chiusa da poco l’ottava edizione del bando Conai per l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare – valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi.

Il bando, promosso da Conai, Consorzio nazionale imballaggi, con il patrocinio del Ministero della Transizione Economica, ha premiato le soluzioni Cromology Italia di packaging innovative ed eco-sostenibili. In particolare il premio è stato assegnato per il prodotto Home Color, la pittura superlavabile per interni prodotta da MaxMeyer e disponibile in un’ampia gamma di colori, formulata nel totale rispetto della salute e dell’ambiente.

“Questo riconoscimento offre a Cromology – spiega Massimiliano Bianchi, Ceo amministratore Delegato di Cromology Italia -, un ulteriore motivazione a ricercare soluzioni sempre più innovative e sostenibili per i prodotti che offriamo ai nostri clienti”.

Home Color è la pittura ecosostenibile di Max Mayer è che migliora l’aria all’interno degli ambienti, protegge la salute delle persone e del pianeta. È infatti priva di formaldeide: una pittura in classe A+ per quanto concerne i composti organici e volatili.

Hanno partecipato al bando, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, le aziende che, nel biennio 2019-2020, hanno investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi, agendo su almeno una delle seguenti leve: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema di imballo e ottimizzazione dei processi produttivi.

Cromology si è distinta su un totale di 326 casi presentati condividendo questo traguardo insieme ai “premi speciali” conferiti all’Università Iuav di Venezia, Politecnico di Torino, Altroconsumo, Politecnico di Milano, Legambiente, Università di Bologna e altri.