Latte, pronta la task force Coldiretti contro le pratiche sleali

Una task force contro le pratiche sleali dopo la pubblicazione del decreto legislativo in gazzetta ufficiale. La Coldiretti è pronta a presentare le prime denunce per tutelare il lavoro delle stalle di fronte alle speculazioni sul prezzo del latte che colpiscono allevatori e consumatori. È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

“Non si può aspettare oltre – sottolinea Prandini – per fermare la speculazione in atto sul prezzo del latte alla stalla che costringe gli allevatori a lavorare sottocosto per l’esplosione dei costi energetici e dell’alimentazione”.

La Coldiretti sta così raccogliendo gli elementi sul territorio per le denunce, con particolare riferimento alla violazione legata al mancato riconoscimento dei costi di produzione, prevista del decreto legislativo in attuazione della direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali, fortemente voluto dalla Coldiretti, la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello europeo.