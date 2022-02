Akeron e Nubess, due realtà in crescita e attive nel settore del software, danno vita al progetto Level Up unendo le proprie forze e creando una nuova realtà imprenditoriale nel mondo del software che manterrà il nome di Akeron.

Il progetto nasce con un chiaro obiettivo: costruire un percorso industriale congiunto che sfrutti l’esperienza imprenditoriale e di successo internazionale del management team. Manuel Vellutini e Marco Pierallini, soci di Akeron, assieme a Simone Bartalesi, socio fondatore di Nubess, e agli altri soci delle rispettive compagini azionarie, hanno inoltre deciso di farsi affiancare da un partner finanziario come White Bridge che già aveva accompagnato Manuel e Marco nella crescita di Tagetik.

La nuova Akeron conta oggi 130 dipendenti e offre moderne applicazioni software a oltre 400 clienti di ogni settore e dimensione: da nomi di spicco a livello nazionale fra cui Intesa Sanpaolo, Decathlon, Bolton Group, Prada e Cressi Sub ad aziende di medie e piccole dimensioni. Il progetto Level up della nuova Akeron punta con decisione a far nascere a Lucca un distretto di eccellenza internazionale nello sviluppo di moderne applicazioni software proseguendo e allargando la strada già intrapresa alcuni anni fa da Tagetik, oggi leader mondiale nelle soluzioni per l’ufficio del Cfo. Lo scopo di Akeron è quello di cooperare con realtà territoriali quali la stessa Tagetik ma anche con istituzioni universitarie e scuole di alta specializzazione dal quale attingere talenti e professionalità.

“Unendo Akeron e Nubess diamo vita al progetto Level Up – spiegano Vellutini e Pierallini, co-Ceo della nuova compagine aziendale -. Abbiamo mutuato questo termine, level up, dal mondo del gaming, dove il concetto che si vuole esprimere è quello del salire di livello grazie all’esperienza. La combinazione dei business Akeron e Nubess e l’ingresso di un socio finanziario come White Bridge ci permetterà di affiancare al nostro percorso industriale anche la solidità finanziaria necessaria a supportare l’ambizioso percorso di crescita, in Italia e nel mondo, intercettando sempre più i giovani talenti e le eccellenze del nostro territorio. Siamo sicuri che questa sarà una grande opportunità di crescita per i nostri team ed un vantaggio per i nostri clienti che avranno un portafoglio più ampio di soluzioni e un servizio ancora migliore”.

“L’operazione di White Bridge si pone l’obiettivo di supportare il percorso di sviluppo di Akeron nei prossimi anni sia in Italia che all’estero -commenta Marco Pinciroli, presidente e Ceo di White Bridge Investments -. Conosciamo bene Manuel e Marco, con i quali abbiamo lavorato a stretto contatto in Tagetik: loro e Akeron rappresentano a tutti gli effetti un esempio di eccellenza tecnologica nel panorama italiano. Siamo convinti che, grazie alla forte specializzazione e al know-how maturati nel corso degli anni affiancati dall’esperienza e dal network di White Bridge, la nuova Akeron potrà rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore delle soluzioni software e diventare un’altra realtà di successo nel mondo”.