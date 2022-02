Anche per quest’anno la Croce Verde di Lucca organizza il corso per soccorritori volontari, finalizzato alla formazione di operatori del settore sanitario, da impiegati nei servizi ordinari (ricoveri, dimissioni, accompagnamento alle visite) e in quelli di emergenza-urgenza.

Il corso, rivolto agli over 16, è gratuito e si compone di due livelli, base e avanzato, con i quali i partecipanti acquisiranno concetti e tecniche utili per la vita di ogni giorno: fra questi primo soccorso, manovre di rianimazione e di disostruzione, pediatrica e adulta, comportamenti corretti negli scenari a rischio. Competenze pratiche, ma anche nuove amicizie e l’impegno dell’associazione su tutto il territorio lucchese: entrare nella Croce Verde di Lucca significa conoscere un mondo variegato, in cui tante persone si mettono in gioco in diversi ambiti operativi per aiutare chi si trova in difficoltà.

I corsi si terranno nella sede centrale di Lucca, in viale Castracani. L’iscrizione è da effettuarsi online, attraverso la pagina dedicata su croceverdelucca.it. In alternativa, o per maggiori informazioni, chiamare il numero 0583 467 713 o inviare una mail a formazione@croceverdelucca.it.