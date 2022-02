Credito d’imposta e fondo perduto per le imprese turistiche, ecco come candidarsi

Il settore credito di Confcommercio imprese per l’Italia – province di Lucca e Massa Carrara rende noto che il prossimo lunedì (21 febbraio) verranno rese note e pubblicate le modalità di accesso alla piattaforma online da utilizzare per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto per le imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto legge numero 152 del 6 novembre scorso. A seguito di questa pubblicazione una settimana più tardi, lunedì 28 febbraio, dovrebbe avvenire l’apertura della piattaforma online all’interno della quale le aziende coinvolte potranno presentare le rispettive domande.

Gli incentivi saranno concessi secondo l’ordine cronologico delle domande, ragion per cui gli uffici credito di Confcommercio invitano tutte le aziende interessate ad agire in fretta. Uffici dell’associazione che sono naturalmente a disposizione delle imprese per fornire loro tutte le informazioni di cui necessitano e per la presentazione delle domande.

Per maggiori dettagli, contattare i numeri 0583.473154 (Maria Nannola); 0583.473180 (Alessandro Zumbo); 338.2478985 (Massimo Gandini).