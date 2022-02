Un tour di buyer internazionali del settore vitivinicolo ospite di Lucca Promos

Domenica (13 febbraio) una delegazione di 15 buyer internazionali del settore vitivinicolo è stata ospite di Lucca Promos in occasione dell’edizione 2022 di BuyWine, il più importante evento dedicato ai vini made in Tuscany, in programma in questi giorni alla Fortezza da Basso di Firenze, promosso dalla Regione Toscana insieme a PromoFirenze – Camera di Commercio di Firenze.

Un’occasione per scoprire le produzioni vitivinicole del nostro territorio, organizzato nell’ambito del progetto della Regione Toscana per la promozione del settore enogastronomico e delle bellezze artistiche e culturali.

Il programma della giornata, realizzato in collaborazione con il Consorzio Colline Lucchesi e Consorzio Vini Doc Montecarlo, prevede due masterclass con otto etichette di vino in degustazione per ciascuna delle due denominazioni: la prima guidata da Moreno Petrini, presidente del Consorzio Colline Lucchesi e la seconda da Gino Fuso Carmignani, presidente del Consorzio Vini Doc Montecarlo.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte dei buyer per le iniziative proposte, che hanno avuto modo anche di degustare i piatti tipici della tradizione lucchese accompagnati dai vini del territorio a pranzo al ristorante Syrah della Tenuta Buonamico di Montecarlo e a cena al ristorante il Mecenate con menù degustazione e vini lucchesi in abbinamento.

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita guidata del borgo di Montecarlo, del centro storico di Lucca e del Museo Puccini.

“Un evento – ha dichiarato Rodolfo Pasquini, amministratore unico di Lucca Promos – finalizzato a far nascere future opportunità di business e proficue collaborazioni per le aziende dei Consorzi, ma anche un’occasione far conoscere le bellezze del nostro territorio all’insegna del brand The Lands of Giacomo Puccini”.

L’evento è stato promosso da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzato da PromoFirenze. Il coordinamento della comunicazione è curato da Fondazione Sistema Toscana. L’edizione 2022 ha visto rinnovarsi il rapporto con True Italian Taste, Maeci, Assocamerestero, per il prezioso contributo nella selezione dei buyer da Stati Uniti e Canada.