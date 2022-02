Make your impact, a SpazioF si racconta l’innovazione sociale

Tuttofare, come l’appellativo di chi è pieno di volontà e non sta con le mani in mano, di chi si adopera per costruire del buono per sé e per gli altri. E’ questo il titolo del primo dei tre progetti vincitori, nel 2019, di Make Your Impact, che si racconteranno in SpazioF domani (16 febbraio) alle 18.

Si tratta del primo di tre incontri promossi per illustrare le potenzialità sul territorio e approfondire i temi della seconda edizione del bando, Make Your Impact 2022, iniziativa nata dalla volontà condivisa di Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, e i partner AICCON (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit), Human Foundation, Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Centro Servizi per il volontariato Terre Estensi e Forum del Terzo Settore.

Dopo Tuttofare, realizzato dalla Cooperativa Aliante trasformando i Laboratori Educativi di Orientamento al Lavoro (Lol) in un nuovo ramo di impresa sociale, gli altri due progetti premiati nell’edizione 2019 del bando, presentati dalla Cooperativa sociale Casa della Gioia e del Sole e da Arca Lavoro Impresa sociale, verranno raccontati in altrettante occasioni di incontro nello spazio pubblico di Fondazione di Modena, entro la fine di Marzo.

I talk saranno da esempio e stimolo per imprese e cooperative sociali che abbiano desiderio di realizzare progetti innovativi che concorrano anche al raggiungimento di alcune delle missioni individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, target ideale del Bando Make Your Impact.

Gli incontri, aperti al pubblico, saranno trasmessi on line nella sezione “live streaming” del sito di Fondazione di Modena. Chi vorrà assistere in presenza – obbligatori mascherina e green pass – potrà prenotare il proprio posto tramite la APP “Fondazione di Modena”.