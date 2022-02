Azienda Usl Toscana nord ovest, pubblicata la manifestazione di interesse per visite specialistiche

È stata pubblicata dall’Azienda Usl Toscana nord ovest la manifestazione di interesse rivolta alle strutture private accreditate per visite specialistiche e diagnostica per immagini.

L’avviso (clicca qui) è rivolto a quelle realtà accreditate del territorio che sono interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali per l’erogazione di diagnostica per immagini e prestazioni specialistiche per le prime visite.