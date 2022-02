Chelini alza la voce: “Subito la nomina del segretario dell’autorità portuale regionale”

Nomina del nuovo segretario dell’autorità portuale, interviene il presidente della sezione nautica di Confindustria Toscana Nord Gabriele Chelini.

“La nautica viareggina – esordisce Chelini – non può restare in silenzio di fronte al fragore delle frizioni politiche tra Regione e comune di Viareggio per la nomina del nuovo segretario dell’autorità portuale regionale. L’Apr è un punto di riferimento per gli operatori nell’area portuale di Viareggio come pure negli altri porti che essa ricomprende; e in generale nel sistema portuale toscano. Ma dato che a Viareggio si mangia pane e nautica (e mi si consenta, prima di tutto pane e nautica considerando l’occupazione stabile che genera sia direttamente che nell’indotto), sento il dovere e l’obbligo come presidente della sezione nautica di Confindustria Toscana Nord, di ribadire un concetto, così com’è uscito dalla nostra ultima assemblea di sezione: gli operatori della nautica non hanno intenzione alcuna di entrare nell’agone politico che vede comune di Viareggio e Regione Toscana su fronti diametralmente opposti sulla nomina del segretario, ma rivendica a voce alta il diritto di chiedere alla politica di mettere da parte personalismi e veti incrociati per fare fronte comune su un nome diverso e condiviso rispetto a quelli proposti fino ad ora“.

“Abbiamo bisogno di un segretario che conosca le dinamiche ‘del mare’ – prosegue -, da un punto di vista principalmente sostanziale e tecnico, di un soggetto di alto ed indiscusso profilo, che rappresenti tutte le istituzioni che siedono negli organi dell’autorità stessa e l’industria nautica. È anche a causa di questa spaccatura che, rispetto ad altre realtà soggette ad autorità portuale nazionale, abbiamo già perso molte occasioni di sostegno per progetti infrastrutturali, di cui c’è invece estremo bisogno. La politica a nostro parere non può permettersi di fallire: non interessano alle imprese nautiche i motivi per cui l’una e l’altra parte (Regione Toscana e comune di Viareggio appunto) esprimono veti incrociati, il sentir dire sempre ‘non dipende da me ma dall’altro’. Siamo sicuri che ci sono motivazioni anche pertinenti alla base dei veti. Proprio per questo, e considerato che la legge regionale che istituì l’Authority prevede che ‘il segretario generale dell’Autorità è nominato dal presidente della giunta regionale d’intesa con il sindaco del comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati’, invitiamo le istituzioni al senso di responsabilità verso le imprese della nautica e dell’indotto e dei cittadini, affinché si smetta di erigere muri e si inizi a costruire ponti su fondamenta diverse e condivise. Confindustria Toscana Nord – Nautica ovviamente è a disposizione per ogni necessità di consultazione e di condivisione: Viareggio e la sua nautica con N maiuscola, eccellenza nel mondo, non meritano punizioni ma sostegno”.