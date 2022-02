Trucco dopo 50 anni: come applicare correttamente gli ombretti?

“La regola principale: meno è, meglio è.

Cioè, meno cosmetici usi, migliore sarà il trucco!”

Con l’età, il tono della pelle diminuisce e sul viso compaiono le rughe. Per questo motivo, molte donne stanno abbandonando il trucco audace per gli occhi di cui godevano alcuni anni fa. Secondo i truccatori, non dovrebbe essere così, il trucco degli occhi è appropriato a qualsiasi età. Devi solo prendere in considerazione alcuni consigli. Ad esempio, la forma degli occhi: le donne con la forma degli occhi a mandorla o rotondi, con la palpebra mobile aperta possono sperimentare all’infinito con gli ombretti e, se hai la palpebra cadente, applica un minimo di ombretti, concentrandoti sull’eyeliner o sul mascara. Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione alla palette scelta dei cosmetici, che verranno utilizzati per il trucco.

Per gli occhi, scegli ombretti opachi, poiché quelli brillanti possono enfatizzare di più le rughe. Usa tonalità neutre, dalla pesca morbida al cioccolato fondente, quindi, nessuno indovinerà quanti anni hai. Un po’ di lucentezza può essere aggiunta agli angoli interni degli occhi e sotto le sopracciglia. A proposito, nel negozio online MAKEUP puoi trovare un’ampia scelta di palette trucco, da vari produttori e a prezzi convenienti. Hai la consegna rapida in ogni angolo del paese. Prima di tutto, è molto importante preparare la pelle prima di applicare cosmetici decorativi: detergi la pelle con un tonico rinfrescante, quindi applica un siero e una crema. Serviranno anche come base trucco.

Se applichi il primer, applicarlo non solo sugli occhi, ma anche sotto di essi, per ridurre la comparsa di rughe e zampe di gallina.

Puoi dare la preferenza anche agli ombretti in crema – non sbaglierai! Rispetto a quelle in polvere, non si intasano nelle rughe e non enfatizzano le pieghe e le rughe intorno agli occhi. Inoltre, hanno buone proprietà idratanti e sono più facili da sfumare: puoi farlo anche con le dita, risparmiando tempo per l’applicazione del trucco.

Di norma, con l’età, gli occhi si “chiudono” un po’ e sembrano più piccoli: è qui che solo gli ombretti non sono sufficienti. Utilizzare un eyeliner, meglio color pelle o marrone, applicandolo sulla palpebra superiore e nell’angolo di quella inferiore. Questo creerà istantaneamente l’illusione di occhi più aperti e più giovani. Alla fine, colora le sopracciglia con una matita o con ombretti per renderle visivamente più spesse e metti in risalto le ciglia con il mascara nero. A proposito, quando si sceglie il mascara, dare la preferenza a prodotti con una composizione premurosa, che non solo colorano, allungano, danno volume e una bella curva alle ciglia, ma stimolano anche la crescita e le rafforzano.

Alla fine applica un po’ di blush e un rossetto di colore neutro (per il trucco da giorno) o il classico rosso (per gli eventi serali più importanti) – e sei pronta per conquistare l’intero mondo!