Lucca preme sull’acceleratore della ripresa. Il 2021 si chiude in positivo per il manifatturiero: “Ma non basta”

Sono positivi i risultati della rilevazione sul quarto trimestre 2021 condotta dal centro studi di Confindustria Toscana nord sulla produzione industriale di Lucca, Pistoia e Prato. In particolare Lucca con +7 di variazione tendenziale sullo stesso trimestre dell’anno precedente nel 2021 arriva addirittura a superare leggermente (+0,6%) i livelli produttivi del 2019.

La variazione tendenziale trimestrale (quarto trimestre 2021 sullo stesso periodo del 2020) è nettamente positiva, +9,7%, così come è positivo anche l’andamento congiunturale (quarto trimestre 2021 sul trimestre precedente) che si colloca a +1,4% dando il senso di un recupero nel corso dell’anno faticoso ma costante. Tuttavia il quadro generale dell’anno è in chiaroscuro. Il 2021 ha segnato nel complesso del territorio Lucca, Pistoia e Prato un balzo importante della produzione, ma il +7,1% rispetto al 2020 non è sufficiente a coprire la caduta di -11,1% segnata dal 2020 sul 2019. Il confronto 2021/2019 evidenzia infatti una quota significativa (-4,7%) ancora mancante per raggiungere i livelli produttivi pre-pandemia.

Rimangono fra le tre province le forti differenziazioni che si sono manifestate in tutto il periodo della pandemia: Lucca nel 2021 arriva addirittura a superare leggermente (+0,6%) i livelli produttivi del 2019, trascinata soprattutto da chimica-plastica-farmaceutica e in minor misura dall’alimentare e dalla produzione di macchine. Pistoia contiene la perdita a -5,3%, contando sulle buone prestazioni della meccanica e, secondariamente, di chimica e plastica, mentre settori come la carta e la moda (tessile e calzaturiero) presentano segni nettamente negativi; gli stessi segni, peraltro, che portano Prato – dove le principali voci della produzione attengono al settore moda – a dover recuperare sul 2019 ancora 13 punti percentuali.

Importanti anche, nell’ambito della rilevazione effettuata dal centro studi di Confindustria Toscana Nord, i dati che emergono dalle risposte sugli ordinativi e sulle previsioni per i primi mesi del 2022. Il saldo fra le percentuali di risposte ‘aumento’ e ‘diminuzione’ della produzione date dalle aziende segna un buon +19, confermato dal +8% degli ordinativi raccolti nel quarto trimestre 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020. Un dato, questo, che fra i trimestri del 2021 è superato solo da quello del secondo (+10,5%), la cui entità è ben comprensibile considerando che il termine di confronto, il secondo trimestre 2020, era stato segnato dalle chiusure e dai più consistenti effetti diretti e indiretti della pandemia. Fra i macrosettori è la moda a indicare la percentuale più elevata di ordinativi, +14% rispetto al quarto trimestre 2020, seguita a ruota da chimica-plastica-farmaceutica con +13% e dalla metalmeccanica con +8,5%.

Per quanto riguarda l’export manifatturiero, i dati provinciali Istat del quarto trimestre 2021 non sono ancora disponibili e pertanto non è possibile avere un quadro complessivo dell’anno. Tuttavia i dati sui primi 9 mesi evidenziano rispetto allo stesso periodo del 2020 un buon incremento, +14,6%, che conduce a un sostanziale riallineamento (-0,9%) rispetto agli stessi mesi del 2019. A portare un segno positivo particolarmente netto sono, fra i settori a maggiore vocazione all’export, i mezzi di trasporto, l’alimentare, la plastica e i prodotti e le lavorazioni dei metalli; il settore moda, che da solo vale oltre un terzo del totale export dell’area, segna +11,1% per i primi tre trimestri del 2021 rispetto agli stessi del 2020, ma -13,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, sostanzialmente in linea con l’andamento della produzione.

(Notizia in aggiornamento)