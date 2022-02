Diventare acconciatori e addetti alla sala bar: sono aperte le iscrizioni ai corsi triennali IeFp (istruzione e formazione professionale) per acconciatore e per addetto sala bar per ragazzi in uscita dalle scuole medie.

I corsi sono organizzati a Lucca dall’agenzia formativa Per-Corso e sono gratuiti poiché nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, strumento teso a ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica. Inoltre, prevedono la fornitura gratuita di libri, tablet, divise e indumenti protettivi.

I corsi sono destinati a ragazze e ragazzi in uscita dalle scuole medie, con meno di 18 anni, che vogliono sfruttare le loro abilità e le opportunità occupazionali che offre il nostro territorio. Dopo le medie, infatti, è possibile scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore, gratuito, che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

Per chi ha la passione dello stile e del benessere ecco il corso per operatore del benessere, indirizzo addetto acconciatore, che forma figure professionali in grado di occuparsi di taglio, acconciatura e benessere delle persone, entrando così direttamente nel mondo del lavoro con una qualifica dedicata. Il corso si svolge nelle aule dell’agenzia formativa Per-Corso in via del Brennero a Lucca. Il percorso formativo è triennale e ha una durata di 1056 ore annue per un totale di 3168 ore. Al secondo e al terzo anno sono previste 400 ore di stage nelle imprese del territorio (800 ore in totale).

Chi vuole lavorare nella ristorazione può frequentare il corso di Operatore della Ristorazione con indirizzo servizi di Sala Bar. Anche questo corso si svolgerà nelle aule dell’agenzia formativa a Lucca, avrà una durata di 1056 ore annue per un totale di 3168 ore e al secondo e al terzo anno prevede 400 ore di stage nelle imprese del territorio.

Entrambi i corsi offrono inoltre 45 ore ad allievo da destinare alle attività d’orientamento e accompagnamento nel mondo del lavoro, 1184 ore di lezioni teoriche per la formazione di base e tecnico-professionale, 800 di alternanza scuola-lavoro, svolte in sede.