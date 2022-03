In piazza San Frediano il mercatino dell’artigianato ‘Ars manualis’

Confartigianato Imprese Lucca, in collaborazione con l’Associazione artigianale artistica toscana Ars Manualis. L’eredità dei saperi nasce dall’intento comune di portare, per la prima volta, “nella piazza” l’eccellenza del fare.

In particolare l’artigianato toscano, inteso come vasto laboratorio di sperimentazione e inesauribile fucina di idee, ha realizzato, e realizza tuttora, prodotti dal sapore unico e inconfondibile. Dalla manifattura alla piccola gastronomia, i nostri produttori si industriano, ogni giorno, per proporre il meglio del proprio sapere e della loro produzione.

Il progetto per piazza San Frediano, sotto l’egida di Confartigianato Imprese Lucca, prevede l’allestimento di 12 stand muniti di gazebo, recante il logo dell’associazione Ars Manualis.

Le attività che esporranno i loro prodotti sono varie e tutte di eccellenza: biscotteria artigianale, tessitura (sciarpe in vari tessuti), coltelleria artigianale, borse e cinture in pelle, lavorazioni in gesso (cornici, profumatori), abiti e borse, aceto balsamico di Modena, penne stilografiche e biro in vari tipi di legno, laboratorio orafo, sartoria per bambini.

La mostra in piazza San Frediano sarà allestita nei giorni di sabato 2 e domenica 3 aprile e sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 20.