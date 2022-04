Dall’autismo alla catatonia, a Capannori si parla del ruolo del trauma

Dall’universo dell’autismo allo spettro della catatonia: il ruolo del trauma. È questo il titolo del corso, inserito nel Piano formativo aziendale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, di cui si è svolta ieri (5 aprile) la prima edizione nell’auditorium del centro sanitario di Capannori.

L’evento ha fatto registrare una buona partecipazione e ha riscosso consensi: oltre alla rilevanza del tema dell’autismo, da sottolineare l’importanza della giornata per l’integrazione Università-territorio, con gli specializzandi che si sono affiancati ai medici e agli operatori territoriali per la formazione. Le lezione magistrale viene tenuta, in tutte le edizioni, da Liliana Dell’Osso dell’Università di Pisa, mentre la responsabile scientifica è Siham Bouanani, psichiatra dell’Asl che lavora a Lucca.

Alla luce di un approccio dimensionale ai disturbi mentali (Spectrum model) – proposto, a partire dagli anni novanta dalla clinica psichiatrica dell’Università di Pisa, come complementare (e non alternativo) al sistema nosografico categoriale – si delinea una traiettoria psicopatologica che, a partire da una vulnerabilità di matrice autistica e con l’intermediazione del trauma, conduce allo sviluppo di numerose condizioni morbose.

Un percorso che, se non intercettato e adeguatamente trattato, può sfociare in una delle più severe manifestazioni di malattia mentale. Si tratta della catatonia, una patologia erroneamente ritenuta estinta, confinata negli ospedali psichiatrici dell’era pre-farmacologica della psichiatria. Eppure, nell’ultima decade, e in particolare durante la recente pandemia di Covid-19, si è assistito a un suo silenzioso ritorno, sia nella letteratura scientifica che nella pratica clinica, come condizione associata a patologia organica o mentale. Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati alcuni strumenti di valutazione dimensionale per il riconoscimento precoce della malattia in base a segni, sintomi, manifestazioni comportamentali e tratti temperamentali dell’intero spettro catatonico.