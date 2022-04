Alival, Fai Cisl Toscana nord: “Buone notizie: la Regione non si tirerà indietro”

“La migliore notizia è che la Regione non si tira indietro perché intende far chiarezza”. Così il segretario Fai Cisl Toscana nord Amedeo Sabato commenta gli esiti del tavolo riunitosi oggi (29 aprile) in merito alla vertenza Alival di Ponte Buggianese, che ha uno stabilimento anche a Porcari.

“Già nelle prossime ore chiamerà la proprietà di Alival della multinazionale Lactalis per fare chiarezza nell’interesse dei lavoratori – fa sapere Amedeo Sabato -. Per questo approccio alla questione e per la tempestività vorrei ringraziare la Regione, l’assessore Nardini, il Consigliere Fabiani e il tavolo tutto. A questo punto la speranza è che l’Azienda sia in grado di capire e approfittare delle opportunità preziose che il tavolo designato e la Regione possono mettere in campo per la rivalutazione del sito produttivo e comunque di investimenti da farsi in Toscana”.