Condotto pubblico, in corso i lavori di manutenzione nel rispetto della fauna ittica

In questi giorni – e fino alla fine della prossima settimana -, il Consorzio 1 Toscana Nord sta effettuando lavori di manutenzione del condotto pubblico, per i quali è stato necessario ridurre al minimo la portata.

Come d’accordi intercorsi con il Genio Civile, viene tuttavia mantenuto il deflusso minimo vitale nel canale, in modo da salvaguardare la sopravvivenza della fauna ittica. Ad ulteriore garanzia per gli animali, sia gli operai consortili, sia le imprese esecutrici, tengono costantemente monitorato il canale affinché non si manifestino morie.

Si ricorda comunque che, per eventuali problematiche, è sempre disponibile il servizio di reperibilità al numero 348/8867459.