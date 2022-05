Akeron partner per la ricerca degli osservatori di digital innovation del Politecnico di Milano

Akeron supporta la ricerca degli osservatori di digital innovation del Politecnico di Milano. L’azienda lucchese, riferimento nelle soluzioni di Sales performance management (Spm), per tutto il 2022 sarà al fianco dell’istituto universitario italiano nell’Osservatorio per l’omnicanalità (Omnichannel customer experience). Si tratta di un importante passo in avanti per consolidare il posizionamento di Akeron in questa area di business, su cui l’azienda lucchese è fortemente connotata soprattutto per quanto riguarda l’aspetto tecnologico riferito al controllo e al monitoraggio dei principali trend dell’innovazione.

Attivi da oltre 20 anni, gli osservatori promossi dal Politecnico di Milano rappresentano il riferimento nazionale e internazionale sull’innovazione digitale. Con l’osservatorio Omnichannel customer experience si punta a supportare le aziende nella comprensione dei benefici di business che derivano da un approccio omnicanale, fornendo spunti e linee guida per l’utilizzo consapevole ed efficace delle marketing technology.

“Con omnicanalità ci si riferisce a un nuovo modo di vivere l’esperienza da consumatore – spiega Manuel Vellutini, Co-Ceo di Akeron -. Il cliente è al centro del processo e deve riuscire a vivere un’esperienza coordinata e omogenea passando liberamente da un negozio fisico a un acquisto online interagendo con i prodotti nel modo più dinamico e naturale possibile. Tutto questo è fattibile solo grazie a tecnologie adeguate e attraverso software che possano raccogliere e interpretare i dati. Come Akeron vogliamo non solo mettere a disposizione la tecnologia di avanguardia, ma anche ascoltare i feedback e le esperienze dei clienti. La decisione di supportare la ricerca dell’osservatorio del Politecnico di Milano ha proprio questo obiettivo: confrontarsi con il day to day dei clienti e ascoltare ogni giorno le persone e le aziende che sono omnicanale per riportare tutto questo nei nostri software, accrescere la nostra tecnologia e coniugare rapporto con le aziende e ricerca”.

Più nello specifico, nel 2022 le attività dell’osservatorio sono rivolte a mappare il grado di maturità sull’omnicanalità delle imprese italiane; identificare gli approcci a livello di strategia aziendale, i modelli organizzativi e le iniziative di change management messi in campo dalle imprese italiane; analizzare i trend e le caratteristiche delle MarTech (marketing technology) a supporto dei processi di marketing, vendite e customer care omnicanale; approfondire le trasformazioni e i benefici di una strategia omnicanale sulle diverse funzioni responsabili della gestione del cliente. Akeron contribuirà portando il proprio know-how su tecnologie e software e le proprie esperienze sul campo.

Akeron Srl, www.akeron.com sviluppa applicazioni moderne in grado di aumentare la produttività, gestire e migliorare le performance aziendali e mettere le persone al centro dei processi. Akeron Srl, con sede a Lucca, conta oggi oltre 400 clienti di ogni settore e dimensione: da nomi di spicco a livello nazionale fra cui Intesa Sanpaolo, Decathlon, Bolton Group, Prada e Cressi Sub ad aziende di medie e piccole dimensioni.