Passione di assistere, premiati a Milano i progetti vincitori del concorso Essity

Nei Chiostri San Barnaba a Milano si è conclusa l’edizione 2021 dell’iniziativa Passione di Assistere di Tena, brand di Essity. Un appuntamento storico per i professionisti del settore che è ripartito nel 2021 dopo lo stop dovuto alla pandemia. L’iniziativa da sempre mette al centro il lavoro dei professionisti del settore socio-sanitario che con grande passione, dedizione ed empatia ogni giorno si prendono cura degli ospiti nelle residenze per anziani.

Fili Invisibili è stato il concept scelto dall’azienda per la nuova edizione di Passione di Assistere ispirandosi al sentito tema del distacco e della distanza imposti alle residenze per anziani durante l’emergenza Covid: per fili invisibili, infatti si intendono tutte le soluzioni messe in atto per colmare la distanza e mantenere viva la comunicazione fra ospiti delle residenze per anziani, fra ospiti e famiglie, ma anche fra ospiti e personale socio-assistenziale.

“La passione è la parola chiave alla base del prezioso lavoro svolto ogni giorno nelle residenze per anziani – commenta Massimo Minaudo, Ad di Essity Italia -. È proprio essa che ha permesso agli operatori socio-sanitari di superare ogni ostacolo e aiutare chi ne aveva bisogno durante quel periodo così sfidante per il nostro paese. Noi in Essity abbiamo quindi deciso di premiare le idee e le soluzioni più creative messe in campo dagli operatori del settore socio-assistenziale in questa circostanza particolare così come già fatto in passato con il progetto Passione di assistere perché crediamo fortemente nella nostra missione: abbattere le barriere al benessere”.

Quest’anno l’iniziativa ha raccolto oltre 180 progetti inviati dagli operatori e operatrici socio-sanitari di tutta Italia sotto forma di racconti, immagini e video: tante idee e soluzioni spesso semplici ma talvolta anche molto creative che hanno mostrato come si sono adoperate le strutture per superare il distacco fisico ed emotivo che hanno affrontato gli ospiti delle residenze per anziani durante la pandemia.

“Siamo felici di poter mettere al centro il lavoro dei professionisti del settore socio-assistenziale grazie a Passione di Assistere che quest’anno ha riscontrato tanto entusiasmo da parte degli operatori in tutte le regioni italiane, che ci hanno condiviso le soluzioni adottate nelle residenze per colmare le distanze – conclude Alessandra Lisco, marketing manager Hms di Essity Italia -. Questi Fili Invisibili, insieme all’inestimabile Passione per il proprio mestiere, sono le vere testimonianze del grandissimo impegno che gli operatori socio-sanitari ci mettono ogni giorno per assicurare il benessere e la felicità dei nostri anziani”.

A selezionare i 9 progetti-vincitori, 3 per ogni categoria (racconti, immagini e video), oltre ai 2 premi speciali d’encomio, è stata una giuria d’eccellenza. Tutti i progetti candidati raccolti da Tena nel periodo tra ottobre e dicembre 2021 sono stati attentamente valutati dalla giuria per scegliere i migliori che sono stati premiati durante un evento dedicato organizzato presso i prestigiosi Chiostri San Barnaba di Milano. I vincitori sono stati premiati con utilissimi dispositivi digitali per agevolare la comunicazione tra ospiti, sanitari e famiglie all’interno delle strutture: lavagne interattive, proiettori, tablet. Mentre per i due premi d’encomio sono stati assegnati dispositivi Alexa. Tutto in linea con il tema del concorso incentrato sul superamento delle distanze imposte dalla pandemia.

I progetti vincitori

Nella categoria immagini la giuria ha deciso di premiare Annalisa Ghirelli con il progetto Natale con i Tuoi … e con Noi!, Silvana Quadalti con I fili ‘visibili’ in Cra e Daniela Dallaglio con Fili Invisibili.

I tre vincitori nella categoria video sono Elisabetta Barbato con il progetto La stanza degli abbracci, Elisabetta Elio con Radio Buongiorno e Evelina Loffredi con Accorciamo le distanze #a3metridalcuore.

Per i migliori progetti nella categoria racconti, la giuria ha premiato Evelina Loffredi per Il filo d’inchiostro, Paola Pazzi con il progetto Fili invisibili di corrispondenze del cuore e Onelia Pacifico per il racconto Lontani ma vicini – Nonni online.

Un riconoscimento speciale della giuria – premio d’encomio – è stato assegnato a Teresa Biasion con il video Pan di sudore ha gran sapore e ad Elisabetta Elio con il video Baraonda.