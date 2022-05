C’è lo sciopero, disservizi in vista anche per Gaia

Le unioni sindacali Fisi e Cub, hanno indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 20 maggio prossimo .

Per questo motivo gli sportelli Gaia aperti al pubblico, così come i contatti telefonici con il numero verde di consulenza clienti, gratuito e raggiungibile da telefonia fissa e mobile 800 223377, potrebbero subire dei disservizi nel corso della giornata.

E’ garantito, il servizio emergenze e guasti al numero verde 800 234567, attivo H24 da telefonia fissa e mobile.