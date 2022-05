Fornaci, i lavoratori Kme approvano l’accordo aziendale

“I lavoratori del gruppo Kme hanno approvato con l’89,61% il contratto aziendale“. Ad annunciarlo sono Michele Folloni, Massimo Braccini e Giacomo Saisi, coordinatori nazionali Fim, Fiom e Uilm gruppo Kme.

“A seguito dell’ipotesi del rinnovo del contratto aziendale del gruppo Kme – prosegue la nota dei sindacati -, sono state svolte le assemblee sindacali in tutti gli stabilimenti e poi l’accordo è stato votato tramite referendum. Dopo quasi 10 anni di accordi difensivi, siamo ritornati a definire un accordo espansivo che apre una nuova fase di incrementi economici e di migliori prospettive. Ringraziamo i lavoratori per la partecipazione al voto e per l’importante consenso che hanno manifestato a sostegno dell’accordo”.

Questi i risultati

Firenze: 64 sì, 1 no

Fornaci di Barga: 395 sì, 27 no

Serravalle Scrivia: 128 sì, 40 no

Totale: 587 sì, 68 no