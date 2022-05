Innovazione e sostenibilità, Cartiere Carrara vola ad Amsterdam per l’Interclean show

Cartiere Carrara conferma la propria presenza a Interclean Show, la prestigiosa fiera internazionale per il settore dell’igiene e pulizia professionale che si svolgerà ad Amsterdam dal 10 al 13 maggio.

Oltre a raccontare i propri valori e impegno nella sostenibilità ambientale e sociale, la storica azienda capannorese parteciperà all’appuntamento con uno spazio espositivo di 120 metri quadri incentrato sulle innovazioni veicolate sul mercato internazionale professional grazie ai suoi brand di successo: Carrara Professional e BulkySoft.

Questi hanno infatti sviluppato nuovi prodotti e sistemi per l’igiene e la pulizia professionale, realizzati con processi e tecnologie d’avanguardia, che permettono un notevole miglioramento del livello di igiene per l’utilizzatore finale, il controllo dei consumi con conseguente riduzione degli sprechi per l’operatore professionale, e un impatto ambientale ulteriormente ridotto rispetto a quello attuale (già interamente certificato).

“Innovazione e sostenibilità sono da sempre parte del nostro dna aziendale, e lavoriamo ogni giorno per garantire prodotti d’eccellenza e rispettosi dell’ambiente e delle persone – commenta Massimo Carrara, presidente di Cartiere Carrara -. Siamo orgogliosi di poter presentare i risultati del lavoro svolto con i nostri brand Carrara Professional e BulkySoft in una cornice di prestigio internazionale come Interclean Show: una splendida occasione di scambio e confronto”.