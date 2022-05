Premi alle aziende più longeve della provincia di Lucca

Domani (8 maggio) alle 10,30, durante la cerimonia di premiazione della Fedeltà al lavoro e del progresso economico nell’auditorium di San Francesco a Lucca saranno premiate le aziende storiche che hanno più di 60 anni di attività e sarà consegnato il riconoscimento all’impresa Cassiopea soc. coop. per essersi distinta per l’incremento dell’occupazione. L’impresa, con 25 dipendenti nel 2019, ha incrementato il personale dipendente e al 31 dicembre 2021 ha registrato un totale di 66 dipendenti.

La cerimonia si concluderà con la consegna dell’attestato di maestro artigiano a: Sabrina Landini, dell’impresa Sabrina Landini s.r.l. con sede a Pietrasanta, che svolge l’attività di ideazione lampade, arredi e complementi e a Marzia Etna, dell’impresa Etna Marzia con sede a Viareggio, che si occupa di decorazione e lavorazione della cartapesta. Un riconoscimento attribuito dalla Camera di Commercio, previo parere della commissione regionale per l’artigianato della Toscana, per la valorizzazione di specifiche competenze e la creazione di nuove opportunità di lavoro sul territorio tramite l’insegnamento dei mestieri nelle “botteghe scuole”, cioè i laboratori dei maestri artigiani stessi.

Nelle Botteghe scuola il maestro artigiano insegna, trasferisce le proprie capacità. Gli allievi acquisiscono competenze legate alla tradizione o all’arte del nostro territorio che altrimenti rischierebbero di scomparire a causa della modernità, dell’automazione

Durante l’evento ci saranno intermezzi musicali del Quartetto di trombe, dell’ensemble di flauti e Gruppo Jazz a cura degli allievi del Liceo musicale Passaglia di Lucca. Al termine della cerimonia ci sarà un brindisi a cura della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia.

Di seguito l’elenco delle imprese storiche, con più di 60 anni di anzianità al 31 dicembre 2021: Agraria Lippi Di Lippi Francesco dal 04/02/1957 con 64 anni di anzianità agraria a Capannori; Alimentari Giomi Cristian dal 03/06/1910 con 111 anni di anzianità minimarket a Capannori; Baldocchi Mario e Guido – società in nome collettivo dal 01/04/1959 con 62 anni di anzianità panificio a Lucca; Bimbi Stefano dal 29/10/1975 con 46 anni di anzianità barbiere a Pieve Fosciana; Bontà della Garfagnana di Coletti s.r.l. dal 02/03/1936 con 85 anni di anzianità ingrosso e dettaglio prodotti alimentari e tipici del territorio a Vagli Sotto; Cardella Pietro dal 01/01/1961 con 60 anni di anzianità azienda agricola a Capannori; Farmacia Moderna – Vassallo del Dott. Boccardo dal 07/05/1946 con 75 anni di anzianità farmacia a Camaiore; Garage Trento soccorso stradale di Baccei & Lucchesi s.n.c. dal 19/06/1958 con 63 anni di anzianità soccorso stradale a Lucca; Giulio Volpe di Samuele Volpe dal 01/06/1952 con 69 anni di anzianità macchine, mobili ufficio, materiali di consumo a Lucca; Marcheschi Vincenzo Dante & C. s.n.c. dal 08/09/1926 con 95 anni di anzianità il commercio all’ingrosso ed al minuto a Capannori; Martinelli Luce s.p.a. dal 16/11/1953 con 68 anni di anzianità produzione e commercializzazione di lampade e sistemi illuminanti a Lucca; Mattioli & Ross s.r.l dal 24/09/1949 con 72 anni di anzianità immobiliare a Lucca; Ninci Frediano e figli di Ninci Silvia e Gabriele Gino s.n.c. dal 15/03/1925 con 96 anni di anzianità bar Torrefazione a Lucca; Panificio Lazzeroni Luciano s.n.c. di Valeriano ed Adorno dal 05/11/1960 con 61 anni di anzianità panificio, forno a Capannori; Pera Carlo Shoes s.r.l. dal 03/09/1946 con 75 anni di anzianità calzaturificio, produzione e commerciale a Capannori; Piero Scardiglia dal 01/01/1939 con 82 anni di anzianità Parrucchiere a Villa Basilica; Ristorante Forino di Cerri & s.n.c. dal 01/01/1956 con 65 anni di anzianità attività di ristorazione a Capannori; Salumi Benvenuti s.r.l. dal 01/10/1958 con 63 anni di anzianità produzione insaccati a Lucca; Sebastiano Ambrosini Nobili dal 24/03/1950 con 71 anni di anzianità negozio di orologeria, oreficeria, ottica a Piazza al Serchio; Stellina di Iacopi Marcella Dina Anita & C. s.a.s dal 15/02/1955 con 66 anni di anzianità commercio al minuto di confezioni, maglieria, cartoleria, giocattoli, ecc a Seravezza; Tappezzeria Agresti di Agresti G. e c. s.a.s. dal 19/11/1960 con 61 anni di anzianità tappezzeria a Lucca.