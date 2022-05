Fedeltà al lavoro e al progresso economico, passerella di premiati in San Francesco

Consegnati, questa mattina (8 maggio), gli attestati e le medaglie a 80 tra dipendenti, imprese, imprenditori e amministratori della provincia di Lucca, durante la cerimonia di premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico che si è svolta nell’auditorium di San Francesco a Lucca.

Dopo i saluti istituzionali da parte del commissario straordinario della Camera di commercio di Lucca, Giorgio Bartoli, del sindaco del Comune di Lucca, Alessandro Tambellini, e del presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, sono stati consegnati dai sindaci dei Comuni in cui hanno sede le imprese, i riconoscimenti a coloro che nella vita hanno avuto come indirizzo l’impegno, la serietà, la volontà, la tenacia e la passione per il contributo dato alla crescita economica del territorio.

“È sempre con grande orgoglio vedere questa grande partecipazione – ha così salutato Giorgio Bartoli, commissario straordinario della Camera di Commercio di Lucca, tutti i presenti – da parte delle istituzioni, delle associazioni di categoria e del mondo imprenditoriale oltre all’emozione di organizzare un appuntamento tradizionale che ha un enorme valore anche per la collettività. Quest’anno, è caratterizzato da una particolare emozione, essendo l’ultima edizione come Camera di commercio di Lucca. Presto si cederà il passo alla nuova Camera di commercio Toscana Nord Ovest, costituita con le provincie di Massa Carrara e di Pisa, alla quale faccio fin da ora un buon augurio di buon proseguimento.”

Un riconoscimento per il costante lavoro dato che ha contribuito alla crescita e al sostegno dell’economia locale e, proprio per questo le imprese premiate sono un esempio per tutto il mondo imprenditoriale: per le imprese, per i lavoratori e per i giovani che ancora non hanno trovato un’occupazione e che hanno bisogno di fiducia per il loro futuro nel mondo del lavoro e/o imprenditoriale.

“Parlare del lavoro significa parlare dei fondamenti della nostra vita collettiva – ha affermato Alessandro Tambellini, sindaco del Comune di Lucca – parlarne oggi significa parlarne in un momento di grande complessità visti gli avvenimenti internazionali di cui siamo testimoni che stanno rendendo difficoltoso la stessa tenuta del mondo del lavoro. Il lavoro è il momento e il modo del cambiamento, il lavoro nasce per la vita collettiva, il lavoro ha prodotto ciò che noi oggi possiamo utilizzare. Al lavoro buono, non sfruttato, è affidato il nostro futuro“.

“Mi fa molto piacere essere qua – ha dichiarato Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca – a questa festa che la città e tutto il territorio fa nei confronti delle imprese e degli imprenditori che hanno raggiunto dei traguardi significativi. Oggi è una festa che si inserisce in una festa, infatti oggi è anche la festa della mamma, e allora vogliamo inviare un augurio a tutte le mamme, ma allo stesso tempo, con semplicità, affermiamo che vogliamo sempre più mamme lavoratrici, stare in una società sempre più giusta e sempre più equa. La costituzione lo ha affermato già da qualche decennio, ma dobbiamo continuare a lavorare per giungere a questa uguaglianza“.

Il concorso, promosso dall’ente camerale ogni anno, premia i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, le imprese storiche, che vantano almeno 60 anni di attività, e le imprese che si sono contraddistinte per l’internazionalizzazione, la tutela dell’ambiente, e l’incremento dell’occupazione. La cerimonia è stata l’occasione per consegnare gli attestati di maestro artigiano.

Durante l’evento si sono esibiti gli allievi del liceo musicale Passaglia di Lucca con intermezzi musicali del quartetto di trombe, dell’ensemble di flauti e gruppo jazz. La cerimonia si è conclusa con un brindisi con i vini del territorio, grazie alla collaborazione con la Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia.

Dipendenti

Iacopo Mori con 39 anni di anzianità, dipendente della Cooperativa L’Unitaria con sede a Capannori

Paolo Mazzei con 43 anni di anzianità, dipendente della Sacchettificio Riani s.r.l. con sede a Coreglia Antelminelli

Giovanni Maccioni con 44 anni di anzianità, dipendente della Humanitas pro Croce Verde s.r.l. con sede a Lucca

Antonietta Pucci con 40 anni di anzianità, dipendente della Ele s.r.l. con sede a Capannori

Paolo Magistrelli con 38 anni di anzianità, dipendente della Se.Ma.P. s.r.l. con sede a Camporgiano

Imprese con più di 30 anni di anzianità

ABR s.s di Bertacca Guido da 36 anni vivaismo e florovivaismo a Viareggio

Autofficina Pellegrini di Pellegrini Giuseppe & C. s.n.c. da 36 anni autofficina a Altopascio

Bacci Luciano da 42 anni officina meccanica per riparazione auto elettrauto e installazione impianti gpl e metano a Molazzana

Bar Pasticceria Piero di Giannini Paolo da 51 anni attività di pasticceria a Capannori

Bechelli Raffaele da 35 anni agricoltura e zootecnia a Castiglione di Garfagnana

Cappellini Richard da 36 anni escavazione e movimento terra – autotrasporto merci per conto terzi a Lucca

Carmazzi Marco da 38 anni azienda florovivaistica a Viareggio

Carrozzeria nuova di Gaspari Walter da 37 anni carozzeria a Villa Collemandina

Casini Maurizio da 34 anni idraulico a Lucca

Cerù s.r.l. da 36 anni commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale per l’edilizia in genere a Pescaglia

Domina s.n.c. di Bozzi Sonia e Cucinelli Marcella da 31 anni acconciature a Lucca

Doscioli Alessandra da 31 anni intermediazione mobiliare a Viareggio

Falegnameria Ro.Ba. di Rossi & Batini s.n.c. da 45 anni falegnameria a Massarosa

Farmacia SS. Annunziata Dr. Elio Rossi da 32 anni farmacia a Capannori

Fontana Marco da 48 anni fiori recisi e verde ornamentale a Montecarlo

Istituto di estetica di Nobili Mara da 49 anni servizi degli istituti di bellezza a Porcari

La Mano Amica società cooperativa sociale da 32 anni La Mano Amica società cooperativa sociale a Lucca

Lencioni Daniele da 31 anni attività di macelleria a Capannori

Lupi Renzo da 37 anni tipografia a Camaiore

M.G.M. Service di Martinelli & Michelini s.n.c. da 34 anni riparazione di elettrodomestici a Capannori

Massei Vasco da 44 anni autotrasportatore a Pescaglia

Mercatino Fanini Arte s.n.c. di Fanini Piero Daniela & C. da 52 anni vendita biciclette, giocattoli e tempo libero a Capannori

Milani Pietro & Romano s.n.c. di Milani Marcello & C. da 57 anni utensili per la lavorazione marmo a Stazzema

Pardi Gianfranco & Figli s.n.c. da 31 anni officina meccanica a Lucca

Pardini Armando costruzioni edili da 44 anni Impresa edile a Pescaglia

Pietrasanta Alessandra da 35 anni legatoria a Lucca

Pucci Giovanna da 32 anni coltivazione di fiori a Viareggio

Sab Shoes s.r.l. da 52 anni produzione e commercializzazione di calzature da donna e bambino a Capannori

Santi Ademara da 47 anni agricoltura a Barga

Santi Jose da 32 anni merceria abbigliamento a Fabbriche di Vergemoli

Simonelli Daniela da 41 anni coltivazione di ortaggi a Pietrasanta

Stefanini Alcide da 42 anni coltivazione di ortaggi a Camaiore

Imprenditori con più di 30 anni di anzianità

Alberto Montrasio con 42 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Società Agricola Il Colle di Montrasio Carlo e Alberto con sede a Porcari

Amadeo Marcucci con 46 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Marcucci Franco con sede a Capannori

Armando Parenti con 48 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Parenti Armando & C. s.n.c. Termoidraulico con sede a Capannori

Bruno Renucci con 63 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Società Agricola Renucci Alessandro e Franco con sede a Barga

Carlo Favilla con 49 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Cooperativa Agraria S.Cassiano con sede a Lucca

Daniele Unti con 50 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa F.A.L. s.r.l. con sede a Bagni di Lucca

Domenico Bianchi con 31 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Astra Service di Bianchi Domenico con sede a Capannori

Francesco Franco con 46 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Special Vibro s.r.l. con sede a Porcari

Gaia Gemignani con 30 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Bagno Clorinda Bertuccelli di Cipriani Rinaldo e Gemignani Gaia e c. s.n.c. con sede a Viareggio

Giovanna Del Carlo con 31 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa NT Food s.p.a. con sede a Altopascio

Giovanni Rugiati con 48 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Rugiati Giovanni con sede a Villa Basilica

Giulio Taddeucci con 57 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Buccellato Taddeucci di Giulio e Anna Magalì Taddeucci s.n.c. con sede a Lucca

Giuseppe Menesini con 45 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Agraria Menesini di Menesini Giuseppe & C. s.a.s. con sede a Lucca

Italina Cipriani con 36 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Bagno Clorinda Bertuccelli di Cipriani Rinaldo e Gemignani Gaia e c. s.n.c. con sede a Viareggio

Luigi Renucci con 68 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Società Agricola Renucci Alessandro e Franco con sede a Barga

Manolo Querchi con 41 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Autofficina Querchi Manolo con sede a Capannori

Massimo Del Carlo con 43 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Bar Oriano sas con sede a Viareggio

Paola Pardini con 35 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Paola & Ilaria Parrucchieri – Estetica – Solarium di Pardini Paola & C. s.n.c. con sede a Capannori

Pier Giorgio Tardelli con 59 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Arredamenti Tardelli s.r.l. con sede a Castelnuovo Garfagnana

Pietro Serafino Viviani con 32 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Toscana Costruzioni s.n.c. di Alessandro e Pietro Viviani con sede a Lucca

Vitaliano Della Buona con 30 anni di anzianità, imprenditore nell’impresa Della Buona s.r.l. con sede a Pietrasanta

Imprese storiche, con più di 60 anni di anzianità

Agraria Lippi Di Lippi Francesco dal 4 febbraio 1957 con 64 anni di anzianità agraria a Capannori

Alimentari Giomi Cristian dal 3 giugno 1910 con 111 anni di anzianità minimarket a Capannori

Baldocchi Mario e Guido – società in nome collettivo dall’1 aprile 1959 con 62 anni di anzianità panificio a Lucca

Bontà della Garfagnana di Coletti s.r.l. dal 2 marzo 1936 con 85 anni di anzianità ingrosso e dettaglio prodotti alimentari e tipici del territorio a Vagli Sotto

Cardella Pietro dall’1 gennaio 1961 con 60 anni di anzianità azienda agricola a Capannori

Farmacia Moderna – Vassallo del Dott. Boccardo dal 7 maggo 1946 con 75 anni di anzianità farmacia a Camaiore

Garage Trento soccorso stradale di Baccei & Lucchesi s.n.c. dal 19 giugno 1958 con 63 anni di anzianità soccorso stradale a Lucca

Giulio Volpe di Samuele Volpe dall’1 giugno 1952 con 69 anni di anzianità macchine, mobili ufficio, materiali di consumo a Lucca

Marcheschi Vincenzo Dante & C. s.n.c. dall’8 settembre 1926 con 95 anni di anzianità il commercio all’ingrosso ed al minuto a Capannori

Martinelli Luce s.p.a. dal 16 novembre 1953 con 68 anni di anzianità produzione e commercializzazione di lampade e sistemi illuminanti a Lucca

Mattioli & Ross s.r.l dal 24 settembre 1949 con 72 anni di anzianità immobiliare a Lucca

Ninci Frediano e figli di Ninci Silvia e Gabriele Gino s.n.c. dal 15 marzo1925 con 96 anni di anzianità bar Torrefazione a Lucca

Panificio Lazzeroni Luciano s.n.c. di Valeriano ed Adorno dal 5 novembre 1960 con 61 anni di anzianità panificio, forno a Capannori

Pera Carlo Shoes s.r.l. dal 3 settembre 1946 con 75 anni di anzianità calzaturificio, produzione e commerciale a Capannori

Piero Scardiglia dall’1 gennaio 1939 con 82 anni di anzianità Parrucchiere a Villa Basilica

Ristorante Forino di Cerri & s.n.c. dall’1 gennaio 1956 con 65 anni di anzianità attività di ristorazione a Capannori

Salumi Benvenuti s.r.l. dall’1 ottobre 1958 con 63 anni di anzianità produzione insaccati a Lucca

Sebastiano Ambrosini Nobili dal 24 marzo 1950 con 71 anni di anzianità negozio di orologeria, oreficeria, ottica a Piazza al Serchio

Stellina di Iacopi Marcella Dina Anita & C. s.a.s dal 15 febbraio 1955 con 66 anni di anzianità commercio al minuto di confezioni, maglieria, cartoleria, giocattoli, ecc a Seravezza

Tappezzeria Agresti di Agresti G. e c. S.a.s. dal 19 novembre 1960 con 61 anni di anzianità tappezzeria a Lucca

Maestro Artigiano

Sabrina Landini, dell’impresa Sabrina Landini s.r.l. con sede a Pietrasanta, che svolge l’attività di ideazione lampade, arredi e complementi

Marzia Etna, dell’impresa Etna Marzia con sede a Viareggio, che si occupa di decorazione e lavorazione della cartapesta.