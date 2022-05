Logistica sostenibile, da Unicredit 600mila euro per un’azienda di Alcamo

UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Servizi e Logistica Group Srl di Alcamo.



La banca ha infatti finalizzato un’operazione da 600mila euro, assistita all’80% da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, in favore dell’azienda specializzata in trasporti in tutta Europa, attraverso le sedi operative di Alcamo e Livorno. Si tratta di un FinanziamentoFuturo Sostenibile, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, finalizzato a supportare gli investimenti dell’azienda.

Attraverso Finanziamento Futuro Sostenibile, UniCredit riconosce all’azienda una riduzione del tasso rispetto alle condizioni previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento. Tre le categorie di obiettivi identificate: tutela dell’ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell’impresa. La banca si impegna inoltre a monitorare l’andamento dei risultati ottenuti dall’azienda, comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società cliente.

L’operazione in favore di Servizi e Logistica Group Srl ha un periodo di ammortamento di 7 anni ed è finalizzata a sostenere la società in un più ampio piano di investimenti che prevede tra l’altro

la realizzazione di 2 impianti fotovoltaici, rispettivamente di 999,00 kW e 250 kW di potenza, per l’autoproduzione di energia. A ciò si aggiunge la presentazione della Certificazione ISO 45001:2018 relativa alla sicurezza e all’incolumità dei lavoratori.

La Servizi E Logistica Group srl è oggi una significativa realtà nel panorama nazionale delle aziende di trasporto in grado di garantire una vasta gamma di servizi a beneficio di settori merceologici diversificati quali il siderurgico, l’alimentare, l’edile od il trasporto containers.

Presso la sede di Alcamo sono presenti aree per complessive 70.000mq di cui 4.000 coperti ed un impianto di lavaggio industriale per cisterne alimentari.

Azienda da sempre attenta alle tematiche ambientali opera con un parco automezzi al 90% conforme a norme Euro 6 ed utilizzando esclusivamente le cosiddette “autostrade del mare” modalità di trasporto che permette una significativa riduzione delle emissioni di CO2.

L’attenzione ad un futuro green e sostenibile è poi testimoniata dalla presenza dell’azienda tra i 40 soci fondatori, nel 2016, della ALIS – Associazione della Logistica dell’Intermodalità Sostenibile in Italia.