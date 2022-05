Etjca agli ‘Engineering Job Days Toscana’, la fiera del lavoro online per laureati e laureandi

Etjca – Agenzia per il lavoro, tra i primi dieci player del mercato, partecipa agli Engineering Job Days Toscana, l’evento online dedicato ai laureandi e laureati provenienti da tutta Italia che desiderano lavorare nell’ambito ingegneristico.

Gli Engineering Job Days Toscana si terranno dal 16 al 18 maggio in formato 100% digitale e avranno un focus sul mondo dell’ingegneria a 360 gradi, consentendo ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di entrare in contatto con le aziende attraverso webinar, challenge, consulenze, competizioni a premi, laboratori e colloqui in tempo reale.

L’evento si svolgerà su una piattaforma dedicata previa registrazione sul sito. Grazie all’aiuto di un consulente professionista i partecipanti avranno la possibilità di ottimizzare il proprio Cv rendendolo uno strumento più efficace nella ricerca di lavoro, inoltre potranno mettersi in gioco con diverse challenge e prendere parte a discussioni su tematiche attuali nell’ambito dell’ingegneria. Il fitto calendario di appuntamenti consentirà ai candidati di entrare in contatto reale con esperti, recruiter e rappresentanti aziendali, grazie a colloqui e momenti di orientamento.

Etjca, attraverso la partecipazione alle principali fiere di settore, è vicina a chi è alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, dando voce ai giovani talenti e supportandoli con una formazione adeguata per costruire concrete opportunità di carriera, approcciandosi con la massima trasparenza, correttezza e rispetto dell’individuo, valori che da sempre contraddistinguono l’azienda.

Martedì (17 maggio), a partire dalle 15, all’interno del palinsesto di appuntamenti, Etjca terrà un webinar dedicato alla figura dell’ingegnere, oggi sempre più collocabile in diversi ambiti, ponendo il focus sui dati occupazionali in Toscana e le specializzazioni maggiormente richieste.

