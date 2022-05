Fedeltà al lavoro, premiata anche la Cerù di Monsagrati: plaude Confesercenti

Sono stati Emanuela e Gilberto Cerù a ricevere dal sindaco Alessandro Tambellini il riconoscimento per i 36 anni di attività nel corso della cerimonia di premiazione Fedeltà al lavoro promossa dalla Camera di Commercio di Lucca che si è svolta domenica nella chiesa di San Francesco.

Sono loro i titolari della Cerù srl di Monsagrati, azienda specializzata nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale per l’edilizia. Un modo anche per ricordare il fondatore, Emilio Cerù, scomparso nell’ottobre scorso all’età di 82 anni che apparteneva a una famiglia che già nell’Ottocento aveva avviato a Gombitelli un’attività artigianale di lavorazione del ferro che poi gradualmente si era trasformata e ingrandita sempre più.

È lui che nel 2011 decise di lasciare lo stabilimento di Gombitelli e trasferirsi nel vicino paese di Monsagrati, nel comune di Pescaglia, lungo la strada provinciale, in una zona molto più facile da raggiungere per i tanti clienti che ormai non solo arrivano da tutta la Toscana, ma anche da fuori regione. Una realtà adesso portata avanti dai figli Emanuela e Gilberto che conta quattordici dipendenti e tre collaboratori fissi. Congratulazioni arrivate anche da parte di Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente area lucchese Francesco Domenici e il responsabile Daniele Benvenuti.

“Non possiamo che fare le nostre congratulazioni alla famiglia Cerù, ed in particolare a Emanuela e Gilberto, per questo importante riconoscimento. Un modo anche per ricordare il compianto Emilio che ci ha lasciato qualche mese fa. Siamo davvero orgogliosi di avere questa azienda tra i nostri soci, azienda che nonostante le difficoltà di questi anni dovute alla pandemia – concludono Domenici e Benvenuti – continua ad investire nella propria attività”.