Unicredit main partner di Pitti Immagine

UniCredit è un Gruppo bancario paneuropeo determinato a mantenere forte il radicamento sui territori e un rapporto a tutto campo con le comunità nelle quali opera, sostenendole su molteplici fronti. Per questo UniCredit si impegna anche nel supportare iniziative di rilievo per le realtà in cui è presente e ha scelto di essere Main Partner di Pitti Immagine, leader nella promozione dell’industria e del design della moda italiana. Una collaborazione triennale, inaugurata nel 2020, che tiene alti i riflettori sul comparto della moda attraverso numerosi eventi dedicati ad un fashion sempre più responsabile e sostenibile.

“Siamo orgogliosi di affiancare Pitti nella realizzazione di un evento di punta della moda Made in Italy – sottolinea Livio Stellati, Responsabile Sviluppo Territoriale Centro Nord UniCredit -. Pitti Uomo è da sempre una piattaforma di rilievo e prestigio a livello internazionale e quest’anno aumenta il focus su innovazione e sostenibilità. Aspetti che riteniamo imprescindibili per la crescita sostenibile del business e per i quali il nostro Gruppo è in grado di mettere a disposizione delle imprese consulenza e soluzioni su misura, capaci di agevolare processi volti allo sviluppo delle filiere produttive. Proseguiamo quindi con entusiasmo nel sostenere Pitti Immagine, partecipando attivamente alle sue iniziative. Confermiamo così il nostro impegno concreto a supporto del comparto del fashion e, più in generale, dell’economia reale, con grande attenzione alla creazione di valore sostenibile. Questo è il nostro modo di essere parte della soluzione”.

Il supporto della Banca a Pitti Immagine rientra tra le iniziative volute dal Gruppo bancario per essere vicino alle comunità locali, attraverso interventi a sostegno di privati e imprese; e per la valorizzazione di iniziative e la realizzazione di progetti che possano rappresentare per i territori un’opportunità di dialogo, confronto e ripartenza.

Nell’ambito della collaborazione con Pitti, UniCredit è presente con un programma di appuntamenti presso l’UniCredit Theatre, arena all’interno della Fortezza da Basso dove, nel corso della tre giorni del salone, verranno presentati talk e conversazioni su moda, economia, sostenibilità, retail e lifestyle.