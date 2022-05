Efficienza energetica, esperti a confronto alla sede di Lucense

Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica della Regione Toscana (Siert) sarà al centro del secondo evento organizzato all’interno della settimana sull’edilizia sostenibile che la Cna Costruzioni e la Cna Istallazioni Impianti di Lucca e di Massa Carrara organizzano nei locali di Lucense.

Lunedì prossimo (16 maggio), dalle 17 alle 19, verranno approfondite le funzionalità, le problematiche e le prospettive del Siert, organismo preposto ai controlli necessari all’osservanza degli obblighi relativi al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Ne parlerà il responsabile della filiale di Lucca Jonathan Magliozzi, che farà il punto della situazione anche sull’attività tecnica che l’Agenzia Regionale Recupero Risorse sta effettuando sul territorio.

Saranno presenti inoltre Francesco Belluomini, portavoce Cna Installazione di Lucca e Gianluca Galeotti, presidente Cna Termoidraulici di Massa Carrara.

Francesco Belluomini

La settimana sull’edilizia sostenibile comprende convegni, incontri, tavole rotonde su come sia possibile costruire meglio per vivere in un ambiente migliore e sostenibile. A confrontarsi saranno professionisti artigiani del settore delle costruzioni e dell’impiantistica.

L’intera iniziativa è pensata anche per valorizzare la piattaforma regionale Abitare Mediterraneo, nata per studiare le modalità costruttive migliori per i Paesi che si affacciano sul nostro mare, alla cui sede sono previste delle visite guidate.

L’appuntamento seguente è previsto per mercoledì (18 maggio), sempre a Lucense e alle 17, con un approfondimento sulla dichiarazione di conformità e le responsabilità civili e penali che comporta per gli installatori.

Gli eventi si svolgeranno in forma mista sia in presenza che on-line, o solo on-line, con l’utilizzo della piattaforma zoom. I link per la partecipazione sono sul sito www.cnalucca.it oppure si può inviare una email a: info@cnalucca.it.