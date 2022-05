Tutto Pannocarta, in tv la campagna spot “Usa usa usa e getta”

È partita oggi (16 maggio) con i primi passaggi del nuovo spot tv di secondi diffuso sul network di Alma Tv, Discovery e Sky, la nuova campagna pubblicitaria di Tutto Pannocarta, brand consumer del Gruppo Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di soluzioni per l’igiene in carta tissue, airlaid e monolucide.

Lo spot va a coronare il percorso di riposizionamento avviato nel 2022 dalla digital agency Caffeina per rendere più efficace la comunicazione del brand Tutto attraverso il suo prodotto “eroe” Pannocarta. In particolare, la strategia mira ad affermare il ruolo del brand come alleato nel semplificare la vita delle persone che, grazie ai suoi molteplici utilizzi, aiuta a rispondere alle esigenze ambientali e di gestione della quotidianità, in casa e fuori. Attraverso esempi concreti lo spot, estratto da un video hero di 40 secondi pubblicato sui canali social del brand, ne sottolinea quindi la versatilità, esaltandone le caratteristiche di resistenza, assorbenza, delicatezza e igiene, per ispirare ed educare ai molteplici utilizzi che varcano i confini della cucina e spaziano dai fai da te alla cura degli animali.

“Pannocarta è il portavoce di un brand che è Tutto, non solo per le caratteristiche dei suoi prodotti, che ne garantiscono molteplici utilizzi e riutilizzi, quanto per ciò che rappresenta nella quotidianità – ha commentato Giovanni Monti, corporate sales and marketing director di Lucart -. La vita al giorno d’oggi è diventata sempre più caotica ed è fondamentale per i prodotti rispondere al bisogno di semplificazione e rispetto dell’ambiente. Per questo, con questa campagna abbiamo voluto mettere in luce le qualità che definiscono la versatilità di questo prodotto, utilizzabile più volte e in contesti molto differenti, dalla cucina al garage”.

“Un’altra grande soddisfazione per Caffeina. Il lavoro con Lucart e le persone con cui collaboriamo, creando un unico tavolo tra agenzia e cliente, ci rende estremamente orgogliosi, perché conferma il valore del percorso scelto e fatto insieme – afferma Antonio Marella, Partner & Founder di Caffeina -. Con il team di Lucart lavoriamo con un modello basato su trasparenza, condivisione e orientamento agli obiettivi, un modello che conferma Caffeina come partner per la comunicazione integrata, grazie anche ai Caffeina Studios che ci consentono di avere sempre prodotti di qualità, di essere agili nelle produzioni e veloci nelle esecuzioni”.

La campagna sarà in onda fino al 4 giugno.