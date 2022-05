Panifici, aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento per gli imprenditori del settore

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento per responsabili dell’attività produttive dei panifici organizzato da SoGeSeTerCat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia Province di Lucca e Massa Carrara.

Si tratta di un adempimento obbligatorio quinquennale per gli imprenditori del settore, senza il quale – a fronte di eventuali controlli da parte degli organi preposti – sono previste sanzioni pecuniarie. Il corso prenderà il via mercoledì (25 maggio), avrà una durata complessiva di 20 ore e si svolgerà in modalità online in orario pomeridiano, concludendosi il 22 giugno, in tempo utile per il termine ultimo fissato dal legislatore per l’aggiornamento, previsto per il 30 giugno.

Le lezioni verteranno su qualità e tipologie di farine, controllo dei costi per la corretta definizione dei prezzi (food cost), utilizzo dei social media per la promozione dell’attività, aggiornamento normativo in materia di igiene e sicurezza e gestione di tematiche sindacali. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio (referente Andrea Giammattei al numero 0583 473126 o giammatteiandrea@confcommercio.lu.it). Sul sito dell’agenzia formativa sogeseter.com, invece è possibile consultare l’elenco completo dei corsi in partenza.