Cgil, assemblee aperte per guardare al futuro: tre appuntamenti in provincia di Lucca

Assemblee aperte per la Cgil, tre appuntamenti in provincia di Lucca.

L’appuntamento è per domani (24 maggio) alle 9 al Sassone di Fobbia per la Mediavalle e la Garfagnana, per venerdì (27 maggio) alle 9 alla Pia Casa per Lucca e Piana e per martedì 31 maggio alla Croce Verde di Lido di Camaiore per la Versilia.

“La condizione che stiamo attraversando – spiega il sindacato – è straordinaria: pandemia, guerra, nuovo paradigma digitale, ambientale ed energetico hanno travolto e messo in discussione tutto. Il momento delle scelte è adesso e ha bisogno di una larga condivisione di idee e partecipazione del mondo del lavoro e di tutta la società civile per cambiare lo stato delle cose verso un nuovo mondo, una nuova Europa, un nuovo paese. La Cgil torna quindi a parlare del futuro, e lo fa invitando non solo delegati e attivisti del territorio, ma tutti quanti a partecipare alle assemblee territoriali aperte che si terranno a partire da questa settimana. Queste segneranno l’inizio di una mobilitazione volta a tirare le direttrici per preparare il paese ad affrontare le sfide odierne e future, e che culminerà il 18 giugno a Roma con una grande iniziativa”: