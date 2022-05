Associazione musicale lucchese, programmata l’assemblea dei soci

Martedì 31 maggio nello studio del notaio Domenico Costantino, in viale Regina Margherita n. 121, si riuniranno i soci dell’Associazione musicale lucchese.

Durante l’assemblea verrà discusso il necessario adeguamento dello statuto alla normativa sul terzo settore. All’ordine del giorno anche una breve introduzione sull’attività dell’Aml del presidente Marco Cattani e la relazione del direttore artistico Simone Soldati su Lucca Classica Music Festival. La prima convocazione è per le 17,30, la seconda per le 18,30.

L’associazione ricorda che possono partecipare all’assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative relative agli ultimi tre anni, compreso quello in corso. Per maggiori dettagli si prega di contattare la segreteria dell’Associazione allo 0583/469960.