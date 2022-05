Su il sipario sul Motor Valley Fest: Unicredit si conferma main sponsor

In un momento cruciale per l’automotive e per tutta la filiera dell’auto e della mobilità, Motor Valley Fest – “THE ART OF INNOVATION” – il grande festival a cielo aperto nella Terra dei Motori – si interroga sul futuro del settore automobilistico e lo fa con l’evento che apre la quarta edizione: il convegno inaugurale, in programma domani giovedì 26 maggio alle ore 9.30 nel prestigioso Teatro Pavarotti-Freni. Impreziosito da un parterre di grande valore di esperti, top manager, imprenditori, rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’università e della formazione, sarà un importante momento di networking dove discutere dei grandi temi legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità, ragionando sulle strategie da adottare per confermare la Motor Valley dell’Emilia-Romagna “forefront” del settore automobilistico internazionale.

La partecipazione è aperta al pubblico, previa prenotazione del posto a teatro tramite il sito motorvalley.it.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube di Motor Valley.

A precedere i keynote speeches e la Top Table saranno in apertura i saluti istituzionali di Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; Carlo Ferro, Presidente Agenzia ICE; Pier Carlo Padoan, Presidente UniCredit, main sponsor dell’evento, e Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena. Anche per quest’edizione, confermata la presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, l’onorevole Manlio Di Stefano.

L’Opening Conference, poi, avrà tre keynote speaker internazionali: Andreas Cornet, Senior Partner McKinsey, Johannes-Joerg Rueger, Bosch CEO Engineering e Board Member Automotive, e Christian Richter, Google Director Global. Dopo aver tracciato le linee di sviluppo della mobilità sostenibileaffronterannoalcune tra le più importanti tematiche tecnologiche e di mercato, di particolare rilevanza per i brand e la filiera della Motor Valley.

A seguire, il Motor Valley Top Table con Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company, Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding S.p.A., Enrico Galliera Chief Marketing and Commercial Officer Ferrari S.p.A., Horacio Pagani, Fondatore & Chief Designer Pagani Automobili, Francesco Tonon, Maserati Head of Global Product Planning & Product Marketing e Stephan Winkelmann, Presidente and CEO Automobili Lamborghini. Il confronto sarà su sfide e opportunità, azioni necessarie per continuare ad essere leader nell’high performance driving experience a livello globale.

I contenuti riguardano temi su cui si discute a livello globale: Powertrain elettrici, batterie al litio, materiali leggeri, Aerodinamica, E-Fuel e Biofuel, software di simulazione, digitalizzazione dei clienti e dei processi di sales and marketing per i mercati.

La mattinata terminerà con il taglio del nastro alle ore 12.30 all’Accademia Militare di Modena.

Per tutto il pomeriggio del 26 maggio e per l’intera giornata del 27 maggio si susseguiranno ai Motor Valley Accelerator Headquarters i talk di approfondimento focalizzati su tematiche verticali e trasversali mettendo in connessione addetti ai lavori, ma anche investitori, appassionati, studenti e startupper.

Estremamente innovativo e unico, il format introdotto per le tavole di approfondimento: a fianco degli operatori di settore, anche le più interessanti startup italiane e internazionali nel campo della mobilità, dell’automotive e della sostenibilità.

Il Motor Valley Fest – THE ART OF INNOVATIONè realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, ACI, Bologna Fiere – Motor Show.

L’evento è anche finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.