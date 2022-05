Treni, a giugno il via al cantiere tra Fornaci e Aulla: intervento da oltre 15 milioni

Lavori di manutenzione straordinaria di rete ferroviaria italiana tra Fornaci di Barga e Aulla Lunigiana sulla linea Lucca – Aulla Lunigiana.

Nella tratta compresa tra le stazioni di Camporgiano e Piazza al Serchio verranno effettuati interventi di consolidamento alla galleria Acquabianca e al ponte Rio Cavo. Tra Aulla e Minucciano i lavori riguarderanno il viadotto sul Rio Tassonaro. A Castelnuovo Garfagnana proseguiranno i lavori per la realizzazione del nuovo piano regolatore generale di stazione. Saranno sostituiti i deviatoi a Minucciano e Gragnola. Mentre tra Lucca e Fornaci di Barga sarà attivato il nuovo sistema di controllo della marcia del treno. Verranno anche sostituiti i cavi degli impianti di segnalamento in varie tratte. Su tutta la linea verranno anche effettuati controlli sullo stato della vegetazione presente in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria.

I cantieri di Rfi tra Fornaci di Barga e Aulla saranno operativi dalle 23,30 di domenica 12 giugno alle 5 di giovedì 1° settembre, e vedranno impegnati oltre 100 tra tecnici ed operai di Rfi e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, con l’impiego oltre 20 mezzi d’opera.

Durante l’interruzione i treni in servizio sulla linea Lucca – Aulla modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso e sostituiti con autobus tra Fornaci di Barga e Aulla Lunigiana.

Domenica 26 giugno il servizio su tutta la linea Lucca – Aulla Lunigiana sarà effettuato solo con autobus sostitutivi. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari.

Il valore complessivo dell’investimento ammonta a oltre 15 milioni di euro.