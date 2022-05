Tutto esaurito nella Chiesa di San Francesco per la Giornata delle professioni, l’evento annuale che chiama a raccolta i professionisti lucchesi organizzato e voluto dal Comitato per le professioni ordinistiche. Dopo due anni di stop causa covid, infatti, oggi (27 maggio) l’appuntamento è tornato in presenza. Tanta emozione sul palco per la presidente del comitato per le professioni ordinistiche, Carla Guidi, che, insieme agli altri membri, ha aperto i lavori della giornata dal titolo La burocrazia, da garanzia ad intralcio per il cittadino.

Durante la mattinata, i rappresentanti degli ordini professionali hanno esposto le loro relazioni in cui hanno evidenziato le maggiori criticità burocratiche che si trovano ad affrontare quotidianamente, coordinati dal professor Andrea Pertici dell’Università di Pisa. A seguire, invece, due tavole rotonde, moderate dal giornalista Alan Friedman, hanno chiamato a raccolta i rappresentanti dei maggiori enti e istituzioni.