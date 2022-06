Porcari, partita la prima edizione di Cartacea: “Siamo punto di riferimento in Europa”

Si è tenuta in mattinata (4 giugno) l’inaugurazione di Cartacea, l’iniziativa volta a celebrare uno dei prodotti forse più peculiari del territorio porcarese e che oggi festeggia la sua primissima edizione. Un settore, quello della carta, che oltre a connotare in modo pregnante Porcari e la sua comunità, rappresenta un’eccellenza industriale all’interno del panorama cartario internazionale. Una rilevanza a livello globale sottolineata dalla stessa Cristina Lazzareschi, direttrice della fondazione Giuseppe Lazzareschi, che ha voluto motivare la scelta di mettere in piedi una manifestazione interamente dedicata alla carta sul suolo porcarese.

“Abbiamo scelto Porcari perché qui si trova il distretto cartario più grande d’Europa– afferma la Lazzareschi – ma che ormai è diventato un punto di riferimento per il settore meccanico, cartotecnico, e cartario in generale”.

Si apre dunque una due giorni che si svolgerà interamente in una Piazza Felice Orsi sapientemente allestita dai Fratelli Cinquini, carristi premiati di Viareggio, e trasformata in una vera e propria Cittadella della carta. Al suo interno un fitto programma di eventi che spazia tra storia, artigianato e molti altri temi apparentemente divergenti ma che rivelano connessioni e implicazioni profonde con il mondo cartario. Uno di questi è la gastronomia, presente nell’iniziativa La Cucina di Cartacea cucinando con Isi Barga. Enogastronomia e ospitalità alberghiera, tenutasi subito dopo l’inaugurazione alle ore 12. Nel corso dell’evento, in cui i ragazzi dell’istituto alberghiero hanno preparato un aperitivo di benvenuto e una ricetta a base di erbe, i docenti intervenuti hanno voluto evidenziare il nesso tra la carta e il mondo gastronomico, mostrando come la questione del packaging in cui conservare i cibi sia diventata cruciale, anche rispetto alle sempre più impellenti urgenze di ecosostenibilità.

Gli eventi si protrarranno per tutta la giornata di oggi e verranno replicati anche domani (5 giugno), con numerosi ospiti e parentesi letterarie e musicali che animeranno l’iniziativa.

Al vernissage di stamani presente anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Leonardo Fornaciari che ha effettuato personalmente il taglio dl nastro.