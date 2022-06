Innovazione e tecnologia unite alla sostenibilità. Riparte in questa chiave iT’s Tissue 2022 – The Convergence of Tissue Excellence, evento unico nel panorama mondiale in programma da oggi (domenica 5 giugno) a questo venerdì (10 giugno) alla Tissue Home nei locali del Real Collegio, con un’edizione che riconferma per la quarta volta Lucca capitale internazionale delle tecnologie della carta tissue.

Una sei giorni dedicata interamente al cartaceo, con professionisti provenienti da tutto il mondo per presentate alle aziende tutte le novità del settore. Dalle soluzioni più performanti, alle novità ingegneristiche per far evolvere la filiera dal punto di vista della produzione, della trasformazione, dell’imballaggio e della movimentazione dei prodotti dedicati a salute e l’igiene, sia at home che away from home. Rotoli igienici, rotoli da cucina, veline per il viso, tovaglioli e fazzolettini, prodotti in rotolo multiuso e piegati.

Dopo una pausa di un anno causata dalla pandemia, iT’sTissue 2022 è stato inaugurato oggi (domenica 5 giugno) al Real Collegio di Lucca. A tagliare il nastro insieme al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, Stefano Bortoletto, network manager della Rete Tissue Italy, l’assessora alle attività produttive Chiara Martini, il consigliere comunale Pd e componente dello staff dell’assessore regionale Stefano Baccelli, Lucio Pagliaro, la consigliera regionale Valentina Mercanti, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Lucca Giorgio Bartoli e Tiziano Giuseppe Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord e presidente della sezione carta. Presenti anche il presidente del Real Collegio, Maurizio Franceschini, Carol Lucchesi di Lucca Promos e il presidente di Confesercenti Toscana Nord, Alessio Lucarotti.

L’evento è organizzato dalla Rete Tissue Italy, fondata nel 2012 da A. Celli, E80, Futura, Gambini, Koerber, Ima-Tmc, Omet, Pcmc, Pulsar, Recard, Toscotec: 12 aziende italiane tutte leader nel settore, con oltre 30 stabilimenti produttivi, più di 4mila dipendenti e attività di export nei 5 continenti, con volumi di vendita per circa 1 miliardo di euro. Tutte unite per contribuire allo sviluppo dell’eccellenza tecnologica made in Italy nell’industria tissue.

“Tutte le aziende della Rete Tissue Italy – spiega Stefano Bortoletto, Network Manager della Rete Tissue Italy – sono una realtà straordinaria e hanno consolidato la loro leadership conquistando la fiducia di clienti in tutto il mondo. Aver dovuto rinviare l’evento di un anno ha però permesso alle aziende di sviluppare e presentarsi con innovazioni ancora più interessanti. Grazie agli investimenti continui delle nostre aziende nello sviluppo e nella ricerca, possiamo offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’industria 4.0 e il customer service, continue implementazioni e sviluppo di business, che comunque mai prescindono dall’attenzione all’uso attento delle risorse e dal rispetto dell’ambiente”.

Di sostenibilità ambientale e molto altro si parlerà alla Tissue Home nel Real Collegio, che da oggi (5 giugno) a venerdì si trasformerà in una piattaforma internazionale di incontro e di scambio fra professionisti, per anticipare tendenze, nuovi scenari, bisogni dei consumatori, e sviluppare relazioni e rapporti d’interazione professionali e personali. Per una quarta edizione speciale, connotata dall’entusiasmo della ripartenza post pandemia:

“È un’edizione importante – continua Stefano Bortoletto – perché iT’s Tissue è fra le prime iniziative della vera ripartenza del nostro settore. Torniamo ad accogliere in presenza gli operatori e gli addetti ai lavori; forse non tutti, perché la situazione non è uguale ovunque nel mondo, ma la risposta che stiamo avendo dimostra il grande l’interesse per le novità che verranno presentate nei giorni di iT’s Tissue al Real collegio, e questo per noi è già un primo importante risultato”.

Dal Real Collegio inoltre, i partecipanti partiranno con le navette iT’s Tissue Shuttle Bus alla volta delle esclusive Open House delle aziende della Rete Tissue Italy, che apriranno le loro porte per svelare le ultime tecnologie, i macchinari in funzione e tutte le novità anche di carattere ecosostenibile, della capitale mondiale della tissue valley: Lucca e la sua piana.

“Tutto il comprensorio lucchese in senso lato – afferma il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini – sa lavorare la carta come non accade in nessun altro luogo, e penso che sia il migliore in tutti i sensi. La carta da pacchi va molto bene, il tissue pure, ma il problema oggi è l’innalzamento dei prezzi a causa della guerra fra Russia e Ucraina”.

“Mi auguro – prosegue il sindaco – che il governo centrale, non inerte di fronte a queste problematiche, possa mettere insieme una politica energetica forte, potente e articolata a sostegno della nostra industria, perché sulla questione energetica si giocherà davvero il futuro dell’industria italiana e la sostenibilità della nostra impresa cartaria. Un’impresa di alto rilievo nel territorio e che rappresenta molto in termini di ricchezza all’interno del comprensorio lucchese, con miliardi di fatturato che hanno ricadute su tutta la provincia di Lucca. E tutto questo va difeso”.

“L’altra questione complessa riguarda il settore dei rifiuti – aggiunge infine Alessandro Tambellini – Il trattamento corretto dei rifiuti ci consente di abbassare i costi di produzione, e avere marginalità che permettono di essere competitivi sui mercati. Un’iniziativa da assumere a livello nazionale”.

Sul complesso tema dei rifiuti da sempre al centro del dibattito politico lucchese, si pronuncia anche la consigliera regionale Valentina Mercanti: “Si tratta di un settore assolutamente importante che come Regione stiamo cercando di risolvere da anni. Su Lucca è atteso un piano di rifiuti che ci siamo presi l’impegno di portare a termine entro la fine di questa legislatura, quindi stiamo cercando di dare tutte le risposte ad un settore che per noi è strategico, non solo per Lucca ma per l’economia dell’intera regione e del paese”.

“Con iT’s Tissue – conclude la consigliera regionale – raccontiamo Lucca, la regione Toscana e l’Italia. Il settore cartario ha un’importanza fondamentale per la nostra provincia e per il nostro paese, che è un punto di riferimento internazionale. Credo che la ripartenza di questa manifestazione sia un vero segnale di vera ripresa economica. Come Regione crediamo e sosteniamo queste manifestazioni, cercando di supportarle nel nostro lavoro quotidiano. Quest’anno è dedicata all’innovazione e alla tecnologia, e su questo siamo in prima linea insieme al governo a livello nazionale”.

“iT’s Tissue – racconta Tiziano Giuseppe Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord e presidente della sezione carta – è un’iniziativa rappresentativa di ciò che il settore sta cercando di fare: innovare. Questo lo fa da decenni, utilizzando tecnologie evolute ed efficienti per combattere i costi energetici. Anche le fonti rinnovabili sono state utilizzate dove possibile: le sfide del futuro, quindi, saranno legate fondamentalmente alla svolta tecnologica, con il Pnnr che ne è un esempio e parla di sostenibilità. Anche le cartiere già ne parlano: dagli anni ’90, il settore della carta ha ridotto del 21 per cento le quantità di emissioni”.

“Il settore della carta – prosegue – sta subendo quest’anno una serie di record a livello nazionale: il primo chiude il 2021 e avvia bene il 2022 per quanto riguarda la produzione globale italiana, che ha raggiunto i livelli della pre pandemia, con numeri vicini ai 10 milioni di tonnellate”.

“All’interno del distretto cartario lucchese – conclude il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord – si producono le soluzioni più efficaci ed efficienti, e iT’s Tissue è anche un’occasione per farle conoscere. Con Open House ci sarà la possibilità di visitare le aziende della piana, dove già si parla di cappa a idrogeno e impianti evoluti, che faranno lo sviluppo e la cultura della nostra società, in una direzione che non guarda solo al profitto economico, ma anche al rispetto dell’ambiente”.

Per la quarta edizione iT’s Tissue vanta la collaborazione di partners prestigiosi: Rockwell Automation (Global partner), Henkel (Main partner), Ncr Biochemical, Saueressig, Skf. Media partners: Tissue First, Tissue Online, Pulp & Paper Africa, Converting, Met Magazine, PA Paper Advance, Le Maître Papetier. Con il contributo di The Lands of Giacomo Puccini, Lucca Promos e il patrocinio della città di Lucca.

