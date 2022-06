Caro energia, dalla Cna di Lucca un webinar per far luce sugli interventi del governo

Gli interventi del Governo contro il caro energia saranno al centro del webinar che la Cna di Lucca organizza in collaborazione con Ali Energia per giovedì (9 giugno).

L’incontro, che avrà inizio alle 18, fornirà dei chiarimenti per capire nel dettaglio i vari provvedimenti nazionali fra cui la riduzione degli oneri sistema in bolletta e l’iva 5% sul gas, sul decreto gasivori e sul credito di imposta per energivori/gasivori e pmi.

Il webinar sarà disponibile sulla piattaforma zoom. I link ed i codici per accedere sono disponibili sul sito.