Da addetti alla vendita a assistenti di filiale: EuroSpin assume oltre 100 diplomati e laureati

EuroSpin cerca oltre 100 diplomati e laureati. Il più grande gruppo discount nato in Italia nel 1993 e presente sul territorio nazionale con oltre 1200 punti vendita e più di 15 mila dipendenti, assumerà oltre 100 nuove persone da inserire nella propria sede e nei vari punti vendita.

La figura maggiormente richiesta riguarda gli addetti alla vendita, i quali dovranno gestire tutte le attività del punto vendita: operazioni di cassa, assistenza alla clientela, corretta tenuta del layout merceologico e sistemazione della merce sugli scaffali. Le altre posizioni richieste dal gruppo riguardano: addetti al reparto macelleria, che dovranno occuparsi del taglio e del lavoro delle carni attenendosi alle procedure Haccp per la corretta conservazione del prodotto, confezionare e predisporre la merce al banco garantendo la catena del freddo e pulire e sanificare le attrezzature; assistenti di filiale, che dovranno gestire il personale presente all’interno del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, assicurare la corretta applicazione delle strategie aziendali, creare un ambiente di lavoro positivo e motivato; addetti controllo qualità, i quali dovranno assicurare che il prodotto in entrata nel centro di distribuzione sia della migliore qualità nel rispetto degli standard commerciali aziendali, effettuare l’analisi delle materie prime in ingresso nella piattaforma logistica, controllare etichettatura e tracciabilità dei prodotti e verificare gli standard merceologici stabiliti dalle normative vigenti.

I requisiti richiesti a tutti i candidati sono: passione e interesse per il settore della Gdo, affidabilità, flessibilità, precisione, dinamicità, proattività, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, capacità di adattamento, ottime capacità comunicative e relazionali, capacità di analisi e di problem solving, capacità di lavorare in team, di pianificazione e di gestione delle priorità, predisposizione all’ascolto.

Clicca qui per consultare l’annuncio.