Cala il sipario su iT’s Tissue, appuntamento al 2025

iT’s Tissue dà l’arrivederci alla prossima edizione, nel 2025, chiudendo con un bilancio positivo e all’altezza delle attese.

Sei giornate intense di incontri, networking, dimostrazioni che hanno dato nuovo impulso al mercato del tissue da parte delle aziende della rete. La quarta edizione dell’evento ha già confermato l’interesse del mercato per le innovazioni tecnologiche presentate nelle open house.

Dal 5 giugno ad oggi, iT’s Tissue ha accolto i rappresentanti di oltre 70 paesi provenienti da tutti e 5 continenti. Oltre mille i registrati, più della metà costituiti da clienti importanti e da delegazioni di grande qualità, in rappresentanza di 250 aziende dell’industria cartaria di tutto il mondo.

Le aziende della Rete Tissue Italy hanno fatto la loro parte, aprendo i propri stabilimenti per presentare le innovazioni tecnologiche “made in Italy” per l’Industria 4.0 e per il customer service.

A.Celli, E80, Futura, Gambini, Korber, Ima – Tmc, Omet, Pcmc, Pulsar, Recard, Toscotec sono la rete tissue Italy e rappresentano l’eccellenza per l’intero comparto cartario mondiale, nel proporre le soluzioni più all’avanguardia per la produzione, la trasformazione, l’imballaggio e la movimentazione dei prodotti tissue per la salute e l’igiene (rotoli igienici, rotoli da cucina, veline per il viso, tovaglioli e fazzolettini, prodotti in rotolo multiuso e piegati).

La chiusura odierna dell’evento doveva essere di ben altro tenore, ma la notizia dell’elicottero disperso ha imposto il massimo rispetto per quanto sta accadendo. Da ieri e con il passare delle ore, apprensione e preoccupazione sono sui volti di tutti: organizzatori, clienti, aziende della rete, sponsor. Nel momento in cui iT’s Tissue spegne i riflettori, le ricerche sono ancora in corso ed è un’attesa lunga e ancora di grande speranza.

iT’s Tissue ringrazia per la collaborazione il Real Collegio di Lucca, dove è stata allestita la Tissue Home e i prestigiosi partners di questa edizione: Rockwell Automation (Global partner), Henkel (Main partner), Ncr Biochemical, Saueressig, Skf. Media partners: Tissue First, Tissue Online, Pulp & Paper Africa, Converting, Met Magazine, PA Paper Advance, Le Maître Papetier. Con il contributo di The Lands of Giacomo Puccini, Lucca Promos e il patrocinio della città di Lucca.